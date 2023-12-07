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Законодательство РК

Школьник придумал, как искоренить коррупцию в Казахстане

Школьник придумал, как искоренить коррупцию в Казахстане Фото: пресс-служба Минпросвещения РК
Чтобы искоренить коррупцию в Казахстане, нужно со школьной скамьи формировать антикоррупционную культуру. Так считает школьник из Абайской области Нурали Амангельдыев, сообщает Zakon.kz.

Юный казахстанец является учеником восьмого класса школы-лицея в пос. Жезкент Бородулихинского района Абайской области.

"Нурали Амангельдыев разработал компьютерную игру "Неподкупный Алпамыс", которая будет формировать у учащихся антикоррупционное мышление", – рассказали в пресс-службе Министерства просвещения РК 7 декабря 2023 года.

По словам школьника, антикоррупционная игра была разработана в формате визуального романа на основе реальных случаев коррупции в Казахстане, который помогает игроку глубже понять последствия коррупции.

"В конце каждого эпизода игроку будет предоставлен комментарий Уголовного кодекса. Финальная миссия игры – расширить познания в сфере законодательства о противодействии коррупции. В конце игры игрок, набравший достаточное количество баллов, будет победителем или проигравшим".Пресс-служба Минпросвещения РК

Главная идея проекта заключается в формировании у обучающихся навыков антикоррупционного поведения, нетерпимости к проявлениям коррупции в повседневной жизни.

В компьютерную игру "Неподкупный Алпамыс" играли учащиеся среднего и старшего звена школы, а также воспитанники детского лагеря "Үміт" в Усть-Каменогорске, который был организован Департаментом по противодействию коррупции.

"В будущем Нурали планирует адаптировать игру для использования виртуальной реальности, что позволит игрокам свободно перемещаться с использованием контроллеров VR, обеспечивая более естественное и увлекательное взаимодействие с игровым миром. Эти изменения придают игре дополнительную захватывающую и увлекательную атмосферу, внося новые элементы вовлеченности и интереса".Пресс-служба Минпросвещения РК

Кроме того, планируется перевести игру на государственный язык, чтобы расширить ее доступность и привлечь более широкую аудиторию.

"Нурали представил свою работу на I Республиканском конкурсе антикоррупционных проектов. В первом организованном конкурсе отличился необычный проект школьника. По направлению "Антикоррупционные медиа" Амангельдыев Нурали был награжден денежной премией в размере 1 000 000 тенге за лучший проект", – добавили в пресс-службе Минпросвещения РК.

Школьник придумал, как искоренить коррупцию в Казахстане

Фото: пресс-служба Минпросвещения РК

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