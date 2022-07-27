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Почему ВОЗ до сих пор не признала QazVac, объяснили в Минздраве

вакцина ВОЗ признание Казахстан QazVac Фото: Zakon.kz
Вице-министр здравоохранения – главный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова сообщила, что осенью ожидается повторный визит экспертов ВОЗ по процедуре признания казахстанской вакцины против коронавируса, передает корреспондент Zakon.kz.
Признание вакцины – это достаточно сложный и длительный процесс. Это связано с тем, что у ВОЗ очень жесткие требования. На сегодня составлена Дорожная карта по данному вопросу – эксперты ВОЗ давали рекомендации по первому этапу, и весной они приезжали, чтобы посмотреть их исполнение. Тогда же они дали дополнительные рекомендации. Осенью планируется следующий визит экспертов ВОЗ для того, чтобы оценить готовность нашего производства для признания Всемирной организацией здравоохранения вакцины QazVac. Эта работа постоянно проводится. Вице-министр здравоохранения – главный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова

При этом она напомнила, что при признании вакцины учитывается ряд требований, начиная от ее разработки, производства, до момента выпуска и отправки в регионы.

Есть требования по производству вакцин – это стандарт GMP, это наличие завода. Если вы помните, когда наши ученые разработали вакцину, у нас не было производственной площадки, чтобы эту вакцину производить в таких масштабах и чтобы эти площадки соответствовали требованиям ВОЗ. Соответственно, все эти процессы в течение года нарабатывались: строился завод, закупалось и устанавливалось оборудование, проводилась валидация этого оборудования, рассматривались все документы. Айжан Есмагамбетова

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COVID-19 QazVac Минздрав РК Есмагамбетова Айжан Казахстан
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