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Почему казахстанская вакцина до сих пор не получила одобрение ВОЗ

Казахстан вакцина ВОЗ Фото: Zakon.kz
Вице-министр здравоохранения и главный санитарный врач Айжан Есмагамбетова в кулуарах Сената рассказала, почему казахстанская вакцина от коронавируса QazVac до сих пор не получила одобрение ВОЗ, сообщает Zakon.kz.

Журналисты отметили, что пандемия уже позади, а казахстанская вакцина до сих пор не признана ВОЗ.

"Мы неоднократно говорили, чтобы получить одобрение от ВОЗ, нужен полный цикл производства вакцины от производства биомассы до момента розлива и упаковки. На сегодня запущен и есть GMP-сертификат на линию розлива. И завершается строительство второго комплекса, на базе которого будет уже биомасса готовиться. После завершения этого полного строительства, получения GMP-сертификата это позволит получать сертификат ВОЗ не только на коронавирусную вакцину. Если в будущем мы планируем выпускать какую-то другую вакцину на этом заводе, то можно будет получать сертификат на продукцию".Айжан Есмагамбетова

Примечательно, что другие мировые вакцины успели получить это одобрение. Айжан Есмагамбетова объясняет это тем, что завод по производству вакцины в Казахстане начали строить с нуля.

"Строительство любого биофармацевтического завода – очень сложный процесс с высокими требованиями, который занимает большое количество времени. Надо отметить, что мы работу по строительству завода, введению его в эксплуатацию и запуск первой линии провели в достаточно короткие сроки".Айжан Есмагамбетова

Еще в 2022 году Айжан Есмагамбетова говорила о том, что Минздрав ожидает визита представителей ВОЗ для признания казахстанской вакцины. Однако с тех пор вакцина до сих пор не признана.

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