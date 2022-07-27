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В Атырау мужчина посреди дороги угрожал ножом полицейским и лег под КАМАЗ

мужчина угрожал ножом полицейским в Атырау, комментарий ДП Фото: Zakon.kz
В социальных сетях распространяют видеоролик, на котором мужчина посреди проезжей части угрожал ножом сотрудникам полиции, а затем лег под проезжавший мимо КАМАЗ, передает Zakon.kz.

Согласно информации, размещенной в Telegram-канале Egov.press, инцидент произошел в Атырау.

Корреспондент Zakon.kz обратился за комментарием в областной департамент полиции.

По данному факту проводится расследование по ст. 105 УК РК.Пресс-служба ДП Атырауской области

Иная информация, как отметили в ведомстве, «не подлежит опубликованию в соответствии со ст. 201 УПК РК».

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