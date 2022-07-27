В Атырау мужчина посреди дороги угрожал ножом полицейским и лег под КАМАЗ

Фото: Zakon.kz

В социальных сетях распространяют видеоролик, на котором мужчина посреди проезжей части угрожал ножом сотрудникам полиции, а затем лег под проезжавший мимо КАМАЗ, передает Zakon.kz.

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