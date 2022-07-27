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Озеро Сайран вновь наполняют водой в Алматы

Озеро Сайран вновь наполнили водой в Алматы Фото: акимат Алматы
В Алматы с 24 июля озеро Сайран вновь наполняется водой, передает Zakon.kz.

2 июля в озере Сайран нашли кишечную палочку. В связи с чем было принято решение о спуске воды из водохранилища.

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В озере Сайран в Алматы нашли кишечную палочку

Как сообщили в Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Алматы, озеро Сайран заполняется водой из реки Большая Алматинка. При повторном отборе воды результаты соответствуют требованиям санитарных правил.

На санитарно-химические, радиологические и паразитологические показатели было исследовано по две пробы, не соответствующих санитарным правилам не обнаружено. ДСЭК Алматы

Также специалисты не обнаружили источников загрязнения воды с восточной стороны озера Сайран и вдоль русла реки Большая Алматинка выше проспекта Аль-Фараби.

Как уточнили в ведомстве, еще один отбор проб воды будет проведен после полного заполнения, ориентировочно 1 августа.

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