В воде озера Сайран в Алматы нашли кишечную палочку

На водохранилище Сайран спускают воду из-за обнаруженного в ней болезнетворного микроорганизма, передает Zakon.kz

Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Алматы озвучил результаты анализа проб воды, отобранных на водохранилище Сайран. Выявлено превышение уровня нормы лактоположительных кишечных палочек. В связи с чем согласно ДЧС Алматы и по предписанию ДСЭК принято решение о спуске воды на водохранилище в полном объеме.

Полный спуск воды займет около 2-3 дней. Просим алматинцев и гостей города воздержаться от купания в ближайшие дни. Для определения источника загрязнения и принятия соответствующих мер создана рабочая комиссия из числа специалистов районных акиматов (Алмалинский, Ауэзовский), Департамента полиции, районных управлений санитарно-эпидемиологического контроля, ДЧС и экологов. ДСЭК Алматы

Согласно информации ДСЭК, на данном этапе дополнительные специальные методы биологической и химической очистки дна водохранилища не требуется. Сайран будет наполнен водой после выявления источника загрязнения и завершения работы специальной комиссии.