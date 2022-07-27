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Законодательство РК

Радиостанция, гранаты: очередной арсенал оружия нашли в Алматы

БАК, Алматы, оружие, арсенал Фото: пресс-служба ДП Алматы
В Алматы вдоль Большого Алматинского канала найдено оружие. Его происхождение будет установлено в ходе специальных мероприятий, сообщает Zakon.kz.
Речь идет об обрезе гладкоствольного двуствольного ружья, газовом пистолете с магазином, пистолете BLOW F92 без магазина, 4 гранатах, патронах разного калибра в количестве 39 штук, а также радиостанции.Пресс-служба ДП Алматы

Данный факт, как уточнили в ведомстве, зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст. 287 ч. 2 УК РК.

Происхождение и истинная принадлежность оружия, а также боеприпасов будут установлены в ходе дальнейших оперативных и специальных мероприятий.Пресс-служба ДП Алматы

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