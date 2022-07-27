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Опубликовано расписание Олимпийских игр-2024 в Париже

Олимпиада-2024 Расписание Фото: olympics.com
Организационный комитет летних Олимпийских игр 2024 года опубликовал полную программу соревнований. За два года до начала главных Игр четырехлетия спортсмены и болельщики могут узнать, в какой день и время состоится нужное состязание, сообщает Zakon.kz.

Олимпиада-2024 стартует 24 июля, и первые медали будут разыграны уже 27 числа в дзюдо, фехтовании, велоспорте, скейтбординге, плавании, прыжках в воду, регби и стрельбе.

С 3 по 4 августа программа летних Игр также будет насыщенной. В эти два дня будут определены чемпионы по теннису, настольному теннису, дзюдо, фехтованию, легкой атлетике, стрельбе из лука, стрельбе, велоспорту, гольфу, конному спорту, академической гребле, спортивной гимнастике, бадминтону и плаванию.

11 августа, в день закрытия Олимпиады, будут названы сильнейшие в борьбе, легкой атлетике (марафон), тяжелой атлетике, баскетболе, водном поло, велоспорте, пятиборье и гандболе.

Полный календарь соревнований летних Олимпийских игр 2024 года можно посмотреть здесь

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