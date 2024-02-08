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Уникальные медали могут получить казахстанцы на Олимпийских играх-2024

Какие медали могут получить казахстанские спортсмены на Олимпиаде-2024 в Париже Фото: olympics.com
8 февраля в штаб-квартире организационного комитета летних Олимпийских игр в Париже продемонстрировали официальные медали Олимпийских и Паралимпийских игр 2024 года, сообщает Zakon.kz.

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Отличительная черта нынешних олимпийских медалей – в том, что каждая из ценных наград содержит металлический фрагмент, который когда-то был частью одного из элементов Эйфелевой башни.

"Проделано огромное количество работ в попытке объединить эти драгоценные металлы – золото, серебро и бронзу – с самым драгоценным металлом в Эйфелевой башне, драгоценном камне французской короны. Что особенного в нынешних медалях, так это их сочетание и сплав", – отметил Тони Эстанге, глава оргкомитета ОИ-2024 в Париже.

На каждой медали из оригинального железа Эйфелевой башни вырезан шестиугольник – геометрическая форма, которая напоминает Францию ​​и стала ее прозвищем. Этот символ напоминает о мобилизации всей страны, а не только ее столицы, для проведения исторических Олимпийских и Паралимпийских игр. Расположенный в центре и украшенный эмблемой Парижских игр 2024 года, этот образец исторического наследия элегантно сочетается с золотом, серебром и бронзой, придавая медалям двухцветный эффект.

На той же стороне вокруг железного шестиугольника через неравные промежутки расходятся тонкие линии. Эти лучи, нанесенные, а не выгравированные, придают рельеф и блеск медали. Эта творческая идея воплощает в себе как сияние Франции в мире, так и блестящие выступления спортсменов на Играх.

На краях олимпийских и паралимпийских медалей выгравировано название вида спорта, дисциплины и мероприятия. Они прописаны на французском языке на олимпийских медалях и на английском языке на паралимпийских.

Сейчас уже изготовлены 5084 наград. Вес золотой медали – 525 граммов, "серебра" – также 525 граммов, "бронза" немного легче – 455 граммов.

На сегодня в активе сборной Казахстана 19 лицензий на участие в ОИ-2024 по восьми видам спорта (стрельба из лука – четыре, велошоссе – три, пулевая стрельба – пять, современное пятиборье – две, бокс – две, греко-римская борьба – одна, вольная борьба – одна, спортивная гимнастика – одна лицензия). До Олимпийских игр осталось около 70 лицензионных соревнований, в том числе пять чемпионата мира, семь азиатских первенств и 57 рейтинговых турниров.

XXXIII Летние Олимпийские игры пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа 2024 года. Охранять их проведение будут 15 тысяч солдат и полицейские, которые получат за работу без отпусков доплату от французского МВД.

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