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Пассажирка алматинского автобуса попала в реанимацию после резкого торможения

Пассажирка автобуса попала в реанимацию после резкого торможения Фото: aet.kz
Инцидент произошел 26 июля 2022 года в Алматы в одном из автобусов 38 маршрута, сообщает Zakon.kz.

Автобус двигался в северном направлении по улице Саина. Примерно в 11:10 водитель резко затормозил, в результате чего пассажиры в салоне попадали на пол.

Одна из них – женщина 1947 года рождения – получила многочисленные телесные повреждения. Ее доставили в городскую клиническую больницу №7.

Как пишут в соцсетях ее родственники, бабушка в реанимации. Она сломала шесть ребер, у нее черепно-мозговая травма, ушиб грудной клетки и кровоизлияние головного мозга.

По словам родственников, администрация автопарка с ними не связалась.

В пресс-службе ДП города Алматы сообщили, что данный факт расследуется УП Ауэзовского района. Будут назначены соответствующие экспертизы. Действиям водителя будет дана правовая оценка.

В Алматыэлектротрансе ответили, что комментарий будет предоставлен после завершения расследования.

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Константин Вноровский
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