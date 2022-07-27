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Аварийная остановка нефтеперерабатывающего завода произошла в Атырау

Аварийная остановка нефтезавода в Атырау Фото: anpz.kz
Остановлена работа Атырауского нефтеперерабатывающего завода, сообщает Zakon.kz.

Информация об этом появилась на сайте НПЗ.

Уважаемые жители города! Поясняем горение факела Атырауского нефтеперерабатывающего завода. В связи с отключением АО «KEGOC» электроэнергии на Атырауском НПЗ произошла глубокая посадка электроэнергии. В связи с чем произошла аварийная остановка всего завода. С целью предотвращения аварийной ситуации топливная сеть завода направлена на факельную систему согласно технологическому регламенту до полной стабилизации внешней системы электроснабжения. Стоит отметить, что данное отключение со стороны «KEGOC» является незапланированным, что негативно влияет на работу производства. По итогам устранения неполадок будет сообщено дополнительно.

Как передает портал «Мой город», запах ощущался в нескольких районах города. Местные жители жалуются на першение в горле.

17 июня Касым-Жомарт Токаев провел совещание по вопросам развития газовой отрасли, в ходе которого подверг критике работу Атырауского нефтеперерабатывающего завода.

По его словам, предприятие работает с перебоями, несмотря на то, что модернизация была завершена в 2018 году. В результате мы имеем снижение производства всей линейки нефтепродуктов, в том числе и сжиженного газа. Это вызвало дефицит и повышение цен на заправочных станциях. Данная ситуация привела к определенной социальной напряженности.

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Константин Вноровский
Атырауская область
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