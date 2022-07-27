Ситуация в Украине: Кадыров награжден орденом, Зеленский хочет вернуть территории за 3-6 недель
В ЕС заверили, что не принимали решений не выдавать россиянам шенгенские визы.
Владимир Зеленский заявил о необходимости вернуть территории Украины за ближайшие три-шесть недель.
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что пришло время «освобождать русские города» в Украине.
В Минобороны РФ опровергли информацию о том, что в России проводится мобилизация. В сообщении ведомства говорится, что к «военной операции» привлекается только часть Вооруженных сил РФ, численности которой вполне достаточно для выполнения всех задач.
Владимир Путин наградил Рамзана Кадырова орденом Александра Невского.
«Газпром» пообещал снизить поставки по трубопроводу «Северный поток».
Страны G7 намерены ввести потолок цен на российскую нефть к 5 декабря — Reuters.
В Кремле считают неправильным увязывать вопрос об объемах поставок российского газа в Европу с отменой антироссийских санкций, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.