Ситуация в Украине: Кадыров награжден орденом, Зеленский хочет вернуть территории за 3-6 недель

В ЕС заверили, что не принимали решений не выдавать россиянам шенгенские визы.

В Минобороны РФ опровергли информацию о том, что в России проводится мобилизация. В сообщении ведомства говорится, что к «военной операции» привлекается только часть Вооруженных сил РФ, численности которой вполне достаточно для выполнения всех задач.