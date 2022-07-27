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Ситуация в Украине: Кадыров награжден орденом, Зеленский хочет вернуть территории за 3-6 недель

Ситуация в Украине 27 июля Фото: vk.com/Рамзан Кадыров
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что пришло время «освобождать русские города» в Украине, страны G7 намерены ввести потолок цен на российскую нефть к 5 декабря, сообщает Zakon.kz.

  • В ЕС заверили, что не принимали решений не выдавать россиянам шенгенские визы.

  • Владимир Зеленский заявил о необходимости вернуть территории Украины за ближайшие три-шесть недель.

  • Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что пришло время «освобождать русские города» в Украине.

  • В Минобороны РФ опровергли информацию о том, что в России проводится мобилизация. В сообщении ведомства говорится, что к «военной операции» привлекается только часть Вооруженных сил РФ, численности которой вполне достаточно для выполнения всех задач.

  • Владимир Путин наградил Рамзана Кадырова орденом Александра Невского.

  • «Газпром» пообещал снизить поставки по трубопроводу «Северный поток».

  • Страны G7 намерены ввести потолок цен на российскую нефть к 5 декабря — Reuters.

  • В Кремле считают неправильным увязывать вопрос об объемах поставок российского газа в Европу с отменой антироссийских санкций, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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