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СМИ: В GTA VI появится женский персонаж

В gta 6 появится женский персонаж Фото: Instagram/rockstargames
В новой части компьютерной игры Grand Theft Auto (GTA) впервые в истории одним из главных героев будет женщина, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Bloomberg со ссылкой на источники, известно, что она будет латиноамериканкой, и у нее будет напарник.

На сюжет о них повлияла реальная история - разработчики вдохновлялись судьбой Бонни и Клайда, американских грабителей банков.

По словам колумнист издания Bloomberg Джейсона Шрайера, в последние годы на фоне различных изменений в обществе Rockstar пытается изменить свой имидж. В частности, в компания значительно сократила гендерный разрыв в оплате труда и убрала трансфобные шутки из последней консольной версии Grand Theft Auto V.

Также авторы издания указывают, что разработка шестой части боевика в открытом мире шла медленнее, чем ожидали фанаты. Пятая часть вышла в 2013 году и получила не одно переиздание, зацепив сразу три поколения консолей. Шестая часть находится в разработке с 2014 года, однако о четком окне релиза говорить пока не приходится.

О карте игры известно, что на релизе она будет больше, чем в предыдущих играх, но со временем будет расширяться, в том числе за счет добавления новых городов и заданий. Изначально команда разработки планировала охватить территорию Северной и Южной Америки, но решила ограничиться Майами и близлежащими территориями.

Ранее в Сеть утекла дорожная карта проектов издателя игры Take-Two. Из него следовало, что релиз GTA VI состоится во второй половине 2024 года.

Также сообщалось, что бюджет игры превысит $500 миллионов, причем в эту сумму не входят расходы на маркетинг.

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