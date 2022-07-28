Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

СМИ: США предложили России обменять Бута на Уилана и Грайнер

Обменять Бута на Уилана и Грайнер Фото: Facebook/Alla But
Президент США Джо Байден поддержал план обменять россиянина Виктора Бута на американцев Бриттни Грайнер и Пола Уилана, сообщает Zakon.kz.

По данным CNN, Байден поддержал идею. Предложение было передано Москве несколько недель назад, говорит источник телеканала.

Виктора Бута арестовали в Таиланде по американскому запросу в 2008 году в результате операции американских спецслужб и затем вывезли в США. Его обвинили в подготовке сговора с целью убийства американцев и материальной поддержки терроризма. Бут отвергает обвинения по всем пунктам.

Находясь еще под юрисдикцией таиландского суда, Бута вывезли в США с нарушениями как таиландского, так и американского законодательств.

Бриттни Грайнер профессиональная баскетболистка, член НБА США, двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу в составе сборной США. В настоящее время выступает в екатеринбургском УГМК. В феврале прилетевшую из Нью-Йорка Грайнер задержали в аэропорту "Шереметьево". При досмотре ручной клади у нее обнаружили вейпы с жидкостью со специфическим запахом. Экспертиза установила, что внутри было гашишное масло. СК завел уголовное дело о контрабанде наркотических средств, предусматривающее до десяти лет тюрьмы.

Судебный процесс, по итогам которого бывший американский морпех Уилан получил 16 лет колонии, стал одним из самых громких в 2020 году. Фабула обвинения по его делу не раскрывается: из пресс-релиза ФСБ следовало лишь, что его задержали в Москве в конце 2018 года во время шпионской акции.

Кроме того, госсекретарь США Энтони Блинкен ранее анонсировал телефонный разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым. Он объявил о намерении провести переговоры с главой МИД Сергеем Лавровым по вопросу американцев, арестованных в России. При этом он не стал конкретизировать детали предложения, сделанного Москве.

Читайте также

Ситуация в Украине: Кадыров награжден орденом, Зеленский хочет вернуть территории за 3-6 недель

СМИ: Байден сдал отрицательный тест на COVID-19

Борис Джонсон может занять пост генерального секретаря НАТО – СМИ

Константин Вноровский
Россия США
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
два новых праздника появятся в Казахстане
Два новых праздника появятся в Казахстане
В соцсетях появилась информация об отмене движения поездов из-за коронавируса
Приостановление движения поездов прокомментировали в КТЖ
их необходимо растамаживать для использования в РК
Автомобили, ввезенные из других стран, можно использовать только после растаможки
Когда ждать дождь в Алматы
Когда ждать дождь в Алматы
пособия, минтруда
Пособия-2022: сколько получают многодетные казахстанские семьи
возможности Алматинского метрополитена и его развитие
Метро в Алматы убыточно: что еще мы не знали о подземке
Кайрат Нуртас с женой рассмешили фанатов
Кайрат Нуртас с женой рассмешили фанатов
мастера флирта и соблазна, астрологи назвали Топ-3 знаков зодиака
Мастера флирта и соблазна: астрологи назвали Топ-3 знаков зодиака
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления