СМИ: США предложили России обменять Бута на Уилана и Грайнер

Президент США Джо Байден поддержал план обменять россиянина Виктора Бута на американцев Бриттни Грайнер и Пола Уилана, сообщает Zakon.kz.

По данным CNN, Байден поддержал идею. Предложение было передано Москве несколько недель назад, говорит источник телеканала.

Виктора Бута арестовали в Таиланде по американскому запросу в 2008 году в результате операции американских спецслужб и затем вывезли в США. Его обвинили в подготовке сговора с целью убийства американцев и материальной поддержки терроризма. Бут отвергает обвинения по всем пунктам.

Находясь еще под юрисдикцией таиландского суда, Бута вывезли в США с нарушениями как таиландского, так и американского законодательств.

Бриттни Грайнер профессиональная баскетболистка, член НБА США, двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу в составе сборной США. В настоящее время выступает в екатеринбургском УГМК. В феврале прилетевшую из Нью-Йорка Грайнер задержали в аэропорту "Шереметьево". При досмотре ручной клади у нее обнаружили вейпы с жидкостью со специфическим запахом. Экспертиза установила, что внутри было гашишное масло. СК завел уголовное дело о контрабанде наркотических средств, предусматривающее до десяти лет тюрьмы.

Судебный процесс, по итогам которого бывший американский морпех Уилан получил 16 лет колонии, стал одним из самых громких в 2020 году. Фабула обвинения по его делу не раскрывается: из пресс-релиза ФСБ следовало лишь, что его задержали в Москве в конце 2018 года во время шпионской акции.

Кроме того, госсекретарь США Энтони Блинкен ранее анонсировал телефонный разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым. Он объявил о намерении провести переговоры с главой МИД Сергеем Лавровым по вопросу американцев, арестованных в России. При этом он не стал конкретизировать детали предложения, сделанного Москве.