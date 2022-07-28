Вода стала гореть у дачников в Петропавловске

Петропавловские дачники требуют срочно разобраться, почему на их огородах горит вода. В подземных скважинах вдруг появилась желтая смесь с резким химическим запахом, сообщает Zakon.kz.

Местных шокирует то, что она полыхает, как настоящее топливо. Люди не понимают, что происходит, и не знают, чем же теперь поливать грядки, сообщает КТК.

Дачное общество «Ромашка» – одно из самых крупных в Петропавловске. Участки здесь ценятся из-за подземных вод. Дачники роют 10-метровые скважины и становятся счастливыми обладателями чистейшей воды. Пить такую – сразу два удовольствия: бесплатная и вкусная. То, что в колодцах вместо воды вдруг появилась горючая жидкость, шокировало.

Дачники говорят, вода в скважинах превратилась в маслянистую зловонную жидкость неожиданно для всех. Насосы, которыми ее качали, убрать не успели. Теперь просто нечем грядки поливать. Пострадало имущество.

Теперь у нас все везде испорчено. Испорчена баня, потому что туда набиралось. Все теперь жирное и пожароопасное. Все шланги, насосы. Ведра, все, куда набирали, все испорчено. Остались полностью без воды. Но это еще ладно, полдела. Теперь мы как на пороховой бочке. То есть где-то искра, куда эта вода вообще идет? Татьяна Черноморец

Почему вода в дачных колодцах стала огненной, взялись выяснять экологи. Специалисты приехали на место, чтобы отобрать пробы. Но при первом же вдохе сразу выдали версию.

По запаху данной воды можно сказать о содержании нефтепродуктов уже. То есть явный запах бензина стойкий стоит. Сейчас мы отобрали пробы воды, и в пробах воды будет определяться содержание нефтепродуктов прежде всего и также веществ азотной группы. руководитель отдела лабораторно-аналитического контроля департамента экологии по СКО Дамир Жумабаев

Результаты анализов обещают озвучить через три дня. Дачники же провели свое расследование и даже определили подозреваемого. Во всем винят соседнюю заправку. Садоводы предполагают, именно оттуда нефтепродукты попали в подземные воды. На самой АЗС такую версию опровергают.

По нашим данным, у нас ничего не утекает последнее время, потому что мы постоянно мониторим систему, резервуары, на которых вот резервуарный парк мы с вами находимся емкости. Контроль утечек. Есть специальные приборы, установлены в здании. Каждое утро проводится сверка проданного количества и отпущенного с резервуара. Если экологи хотят проверить, то после открытия проверки, пожалуйста, мы допустим на свою территорию. инженер по оборудованию сети АЗС Камиль Наргузин

А пока в «Ромашке» к огненной воде стараются относиться и с юмором. Дачники шутят, что внезапно стали обладателями новых месторождений нефти. Но беспокоятся здесь все же больше, чем смеются. И боятся люди не только за огороды, но и за свое здоровье.