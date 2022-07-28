Угрожали ножом и избивали: юноши грабили людей на улицах Алматы
Фото: Zakon.kz
В Алматы юноши, вооруженные ножом, грабили прохожих. Пострадавших просят обратиться в полицию, сообщает Zakon.kz.
Четверых молодых людей задержали полицейские. Они орудовали на улицах города.
С целью незаконного обогащения, угрожая ножом, они избивали прохожих, забирали у них сотовые телефоны и другое имущество. Пресс-служба ДП Алматы
Как отметили в полиции, квартет орудовал в парках и местах массового скопления людей. Нападали на беззащитных граждан и исключительно в темное время суток.
Указанные лица задержаны и признались в разбойных нападениях.Начальник Управления полиции Медеуского района Даурен Утебаев
В данный момент проверяется причастность задержанных к аналогичным, ранее совершенным преступлениям.
Граждан, пострадавших от преступных действий указанных лиц, просят обратиться в УП Медеуского района, позвонив по следующим номерам телефонов: 8 (727) 254-48-02; 8-702-476-66-60.
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