Угрожали пистолетом: лжеполицейские грабили алматинцев

В Алматы представляясь сотрудниками полиции, двое мужчин грабили прохожих, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в полиции, сейчас следствие работает над доказательной базой совершенных преступлений.

"На данном этапе расследования установлено, что подозреваемые – гражданин А., 1996 года рождения, и гражданин Г., 2003 года рождения, останавливали молодых людей, представлялись сотрудниками полиции, показывали поддельное служебное удостоверение и убеждали, что они задержаны по подозрению в совершении наркопреступления. Далее вымогали деньги, а в случае отказа, угрожая газовым пистолетом, отбирали телефоны и наличность. На данный момент следствие устанавливает возможную причастность задержанных к аналогичным преступлениям в других районах города. Оба подозреваемых водворены в изолятор временного содержания", – рассказал начальник управления полиции Медеуского района Ильяс Омирсериков.

Ранее лжеполицейский вымогал деньги у иностранца в Астане.