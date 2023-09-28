Угрожали пистолетом: лжеполицейские грабили алматинцев
Фото: zakon.kz
В Алматы представляясь сотрудниками полиции, двое мужчин грабили прохожих, сообщает Zakon.kz.
Как отметили в полиции, сейчас следствие работает над доказательной базой совершенных преступлений.
"На данном этапе расследования установлено, что подозреваемые – гражданин А., 1996 года рождения, и гражданин Г., 2003 года рождения, останавливали молодых людей, представлялись сотрудниками полиции, показывали поддельное служебное удостоверение и убеждали, что они задержаны по подозрению в совершении наркопреступления. Далее вымогали деньги, а в случае отказа, угрожая газовым пистолетом, отбирали телефоны и наличность. На данный момент следствие устанавливает возможную причастность задержанных к аналогичным преступлениям в других районах города. Оба подозреваемых водворены в изолятор временного содержания", – рассказал начальник управления полиции Медеуского района Ильяс Омирсериков.
Ранее лжеполицейский вымогал деньги у иностранца в Астане.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript