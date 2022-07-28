В Алматы разработали правила функционирования и обслуживания фонтанов

Акимат Алматы разработал Правила по содержанию и техническому обслуживанию фонтанного хозяйства города, передает Zakon.kz.

Так, установлен срок функционирования фонтанов в Алматы – с 1 мая по 1 октября.

В это время обеспечивается их ежедневная работа с 8:00 до 23:00.

Для своевременного содержания и технического обслуживания уполномоченным органом дополнительно разрабатывается и утверждается график работы фонтанов.

Согласно правилам, для обеспечения безопасности купание в фонтанах запрещено, для этого устанавливаются предупреждающие щиты с запрещающими надписями.

Купать, поить домашних животных в фонтанах также категорически запрещается.

Планируется предусмотреть антивандальные мероприятия в виде установления систем видеонаблюдения и оборудования, защищенного от несанкционированного демонтажа.

Сроки включения фонтанов, режимы их работы, график промывки и очистки чаш, технологические перерывы и окончание работы определяются уполномоченным органом.

Во время работы фонтана организации необходимо следить за:

отсутствием повышенного шума, стуков и вибраций в насосном оборудовании;

отсутствием наружных утечек воды в помещении насосной станции;

температурой окружающей среды;

температурой элементов насосной станции и системы управления.

При эксплуатации фонтана недопустимо:

работа фонтана при температуре окружающего воздуха ниже +5°С;

включение насосов фонтана при отсутствии воды;

эксплуатировать освещение фонтана с поврежденными светильниками;

эксплуатировать оборудование фонтана с поврежденной электроизоляцией проводов;

использование пенообразующих моющих средств;

открытие и закрытие задвижек и многопозиционного клапана – производить при выключенном фильтровальном насосе;

избегать попадания химреагентов и их растворов на кожу рук и одежду;

до полной очистки воды включать фонтан не рекомендуется.

Как отмечается, при работах по ремонту и обслуживанию электрооборудования фонтана необходимо соблюдать требования техники безопасности.

Ответственность за состояние и эксплуатацию фонтанов возлагается на обслуживающую организацию.

Во время работы фонтанов очистка водной поверхности от мусора производится ежедневно.

Также для обеспечения исправной работы фонтана предусмотрено ежедневное техническое обслуживание и ежемесячное техническое обслуживание.

Ежедневное техническое обслуживание включает в себя:

Убрать мусор с поверхности воды бассейнов фонтана, используя сачок либо любое другое приспособление, и при необходимости удалить мусор, находящийся на дне бассейнов или в воде. Визуально обследовать решетки заборных устройств насосов и убедиться в отсутствии заторов. При необходимости произвести их очистку, визуально обследовать стекла светильников и убедиться в их целостности. Отсутствие света в светильнике может быть следствием дефекта стекла или нарушением его герметичности. Осмотреть нишу блока управления, убедиться в отсутствии влаги. Визуально определить наличие форсунок на своих штатных местах.

Проект правил размещен на сайте Открытые НПА до 11 августа.