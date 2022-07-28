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Как правильно пить воду в жару

красивая девушка пьет воду Фото: pixabay
Несмотря на то, что в жару хочется пить как можно больше воды, нужно обогащать организм влагой с умом, передает Zakon.kz.

Директор НИИ фундаментальной и прикладной медицины имени Атчабарова при КазНМУ имени Асфендиярова Тимур Салиев отметил, что гидратация является ключом к оптимальному здоровью, но многие не осознают важность гидратации жидкости при жарких температурах.

Легче поддерживать баланс жидкости, если вы начинаете с достаточного количества жидкости, поэтому пейте воду перед тренировкой, работой или выходом на улицу в жаркую погоду. Затем продолжайте делать это во время и после тренировки или рабочего дня. Запланируйте регулярные перерывы на напитки и держите под рукой бутылку с водой, чтобы вы могли делать частые глотки воды во время работы или упражнений. Тимур Салиев

Важно получать жидкость не только напрямую, но и перекусывая свежими фруктами, богатыми водой, такими как ягоды, арбузы, персики и нектарины.

Но даже в жару важно принимать жидкость с умом, нельзя переусердствовать.

Одновременный прием большого количества простой воды может привести к гипонатриемии. Она может влиять на бегунов на длинные дистанции во время забегов, которые потребляют слишком много жидкости, не заменяя при этом электролиты, такие как натрий. Тимур Салиев

Согласно данным Национальной Академии наук, инженерии и медицины США, адекватное ежедневное потребление жидкости составляет около 3,7 литра жидкости в день для мужчин и около 2,7 литра – для женщин.

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