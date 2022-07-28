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Нефть подорожала во время утренних торгов

торги, США Фото: pixabay
В четверг утром мировые цены на нефть заметно выросли. Инвесторы оценивают данные минэнерго США о сокращении запасов сырья в стране, передает Zakon.kz.
По состоянию на 10:52 по времени Нур-Султана цена октябрьских фьючерсов на нефть североморской марки Brent увеличивается на 0,93%, до 102,62 доллара за баррель, а сентябрьских фьючерсов на американскую WTI — на 1,05%, до 98,28 доллара, - пишет 1prime.ru.

Коммерческие запасы бензина в США за неделю по 22 июля упали на 4,5 миллиона баррелей, или на 1,1%, до 422,1 миллиона баррелей. Ожидалось уменьшение лишь на 1 миллион баррелей.

По итогам заседания ФРС США – регулятор второй раз подряд повысил учетную ставку на 75 базисных пунктов, до 2,25-2,5%.

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