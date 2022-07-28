Аэропорт «заминировали» в Нур-Султане

28 июля на электронную почту столичного аэропорта пришло сообщение о взрывном устройстве. Стражи порядка выехали на место, сообщает Zakon.kz.

28 июля в 09:46 на канал 102 от службы авиационной безопасности поступила информация о том, что на электронную почту аэропорта пришло сообщение о якобы заложенном самодельном взрывном устройстве на территории аэропорта. Пресс-служба ДП Нур-Султана

В сообщении сказано, что полиция проверила аэропорт. Взрывное устройство не было обнаружено.

Кроме того, в ведомстве предупредили, что заведомо ложное сообщение о заложенном взрывном устройстве влечет уголовную ответственность.