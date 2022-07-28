В Казахстане планируют ввести запрет на вывоз угля с 1 августа

МИИР РК подготовило проект приказа, которым предусматривается запрет на вывоз угля из Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Ввести запрет на вывоз с территории Республики Казахстан сроком на шесть месяцев автомобильным транспортом уголь каменный, брикеты, окатыши и аналогичные виды твердого топлива, полученные из каменного угля: уголь каменный, пылевидный или непылевидный, но не агломерированный, – говорится в документе.

Из пояснительной записки следует, что запрет вводится в пиковый период (с 1 августа) для исключения ажиотажа по обеспечению углем населения и энергетической безопасности.

В министерстве отмечают, что на основе данных местных исполнительных органов сформировали План потребности угольной продукции для коммунально-бытовых нужд и населения на период 2022-2023 годы.

Согласно плану, объем потребления угля составляет порядка 9,6 млн тонн, из них на коммунально-бытовой сектор – 2,6 млн тонн, населению – 7 млн тонн.

Вместе с тем в ведомстве указывают, что в связи с резким похолоданием в сентябре 2021 года в центральных и северных регионах страны резко возрос спрос на уголь.

Используя данную ситуацию, недобросовестные перекупщики в пиковый период закупа угля добавляли свои «накрутки» к цене угля, т.е. приобретали по 13 тыс. тенге и перепродавали до 30 тыс. тенге за тонну, что негативно отражалось для населения. Анализ показывает, что экспорт угля в соседние страны увеличился, в частности, в Кыргызскую Республику – на 19%, в Республику Узбекистан – на 30%. МИИР РК

Так, в 2021 году экспорт казахстанского угля в Кыргызскую Республику составил 1 143 тыс. тонн, из-них ж/д транспортом вывезено 1 020 тыс. тонн (данные КТЖ). Соответственно, автомобильным транспортом в Кыргызстан вывезено 123 тыс. тонн (2050 вагонов) казахстанского угля.

Документ размещен на сайте Открытые НПА до 10 августа.