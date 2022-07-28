Казахстанского журналиста пытались завербовать наркоторговцы

Нелегальную работу чаще всего находят через интернет. Для преступников это обычная практика. В соцсетях вербуют, присылая заманчивые предложения. Размещают объявления даже на популярных сайтах по трудоустройству. Там они замаскированы под легальные профессии, сообщает Zakon.kz.

Когда люди получают такие ссылки через всевозможные мессенджеры, они не знают о последствиях наступления уголовной ответственности. Как правило, люди попадаются на предложения о высокооплачиваемой работе и не осознают, что их вовлекают в преступную деятельность. Сергей Ильиных, замначальника Управления по противодействию наркобизнесу ДП Нур-Султана

К примеру, приехавший на заработки в столицу молодой человек сразу же угодил в преступную схему.

Ему предложили хорошие деньги за работу, как сказали, с химикатами. Отказаться от солидных доходов не смог. Но ближайшие 7 лет проведет за решеткой.

Проработал буквально пару недель, и меня поймали. Я не успел заработать ничего. Как придется отвечать, я понял уже на самом позднем этапе. У меня осталась только мама сейчас. Все меня бросили, когда узнали. Сколько бы вам ни платили, это того не стоит. Осужденный

Как отмечено в сюжете Первого канала «Евразия», преступники даже пытались завербовать их журналиста.

Действовали по отработанной схеме. Рассказали о легком заработке, объяснили суть работы и запросили анкетные данные. На этом эксперимент пришлось прекратить.

Служба безопасности наркопреступности пробивает по определенным базам на предмет причастности к правоохранительным органам. Сергей Ильиных

После первого заказа, как сказано в публикации, анонимы начинают угрожать начинающим наркокурьерам, что сообщат об их преступных деяниях.

Борцы с наркопреступностью заверяют: бояться не стоит. Если откажетесь добровольно, от ответственности вас освободят.

В Казахстане за полгода заблокировали полторы тысячи сайтов и telegram-каналов, распространявших наркотики.

Кроме того, полиция расследует более сотни уголовных дел по фактам сбыта через интернет. В полиции отмечают, что в девяти случаях из десяти наркосбытчики сдают своих подельников. Безнаказанным не останется никто.

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