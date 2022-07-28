Казахстанского журналиста пытались завербовать наркоторговцы
Когда люди получают такие ссылки через всевозможные мессенджеры, они не знают о последствиях наступления уголовной ответственности. Как правило, люди попадаются на предложения о высокооплачиваемой работе и не осознают, что их вовлекают в преступную деятельность.Сергей Ильиных, замначальника Управления по противодействию наркобизнесу ДП Нур-Султана
К примеру, приехавший на заработки в столицу молодой человек сразу же угодил в преступную схему.
Ему предложили хорошие деньги за работу, как сказали, с химикатами. Отказаться от солидных доходов не смог. Но ближайшие 7 лет проведет за решеткой.
Проработал буквально пару недель, и меня поймали. Я не успел заработать ничего. Как придется отвечать, я понял уже на самом позднем этапе. У меня осталась только мама сейчас. Все меня бросили, когда узнали. Сколько бы вам ни платили, это того не стоит. Осужденный
Как отмечено в сюжете Первого канала «Евразия», преступники даже пытались завербовать их журналиста.
Действовали по отработанной схеме. Рассказали о легком заработке, объяснили суть работы и запросили анкетные данные. На этом эксперимент пришлось прекратить.
Служба безопасности наркопреступности пробивает по определенным базам на предмет причастности к правоохранительным органам.Сергей Ильиных
После первого заказа, как сказано в публикации, анонимы начинают угрожать начинающим наркокурьерам, что сообщат об их преступных деяниях.
Борцы с наркопреступностью заверяют: бояться не стоит. Если откажетесь добровольно, от ответственности вас освободят.
В Казахстане за полгода заблокировали полторы тысячи сайтов и telegram-каналов, распространявших наркотики.
Кроме того, полиция расследует более сотни уголовных дел по фактам сбыта через интернет. В полиции отмечают, что в девяти случаях из десяти наркосбытчики сдают своих подельников. Безнаказанным не останется никто.
Смотрите «Главные новости» на Первом канале «Евразия» ежедневно по будням в 20.00.