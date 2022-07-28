Несчастный случай на АЗС в Усть-Каменогорске: погиб мужчина, обгорел подросток
Фото: пресс-служба ДЧС ВКО
В Усть-Каменогорске на территории АЗС произошел несчастный случай – при чистке бочки из-под ГСМ произошел хлопок воздушной смеси, в результате чего погиб мужчина и пострадал подросток, передает Zakon.kz.
28 июля около 08:52 в Усть-Каменогорске по ул. Промышленная (на территории АЗС) при чистке бочки из-под ГСМ произошел хлопок воздушной смеси без дальнейшего горения. В результате несчастного случая подросток 2010 г.р. получил термические ожоги тела и в тяжелом состоянии был доставлен в больницу.Пресс-служба ДЧС ВКО
Также спасатели извлекли из емкости тело погибшего мужчины 1980 г.р.
По предварительным данным, погибший проводил очистку резервуара и ему на поверхности помогал родственник 2010 г.р.Пресс-служба ДЧС ВКО
В ведомстве отметили, что причины несчастного случая устанавливаются.
Фото: пресс-служба ДЧС ВКО
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