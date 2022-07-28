Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Несчастный случай на АЗС в Усть-Каменогорске: погиб мужчина, обгорел подросток

Погиб мужчина, пострадал подросток: несчастный случай произошел в Усть-Каменогорске Фото: пресс-служба ДЧС ВКО
В Усть-Каменогорске на территории АЗС произошел несчастный случай – при чистке бочки из-под ГСМ произошел хлопок воздушной смеси, в результате чего погиб мужчина и пострадал подросток, передает Zakon.kz.
28 июля около 08:52 в Усть-Каменогорске по ул. Промышленная (на территории АЗС) при чистке бочки из-под ГСМ произошел хлопок воздушной смеси без дальнейшего горения. В результате несчастного случая подросток 2010 г.р. получил термические ожоги тела и в тяжелом состоянии был доставлен в больницу.Пресс-служба ДЧС ВКО

Также спасатели извлекли из емкости тело погибшего мужчины 1980 г.р.

По предварительным данным, погибший проводил очистку резервуара и ему на поверхности помогал родственник 2010 г.р.Пресс-служба ДЧС ВКО

В ведомстве отметили, что причины несчастного случая устанавливаются.

В Усть-Каменогорске на территории АЗС произошел несчастный случай

Фото: пресс-служба ДЧС ВКО

Читайте также

Казахстанского журналиста пытались завербовать наркоторговцы

Аэропорт «заминировали» в Нур-Султане

Казахстанка продала своего ребенка в Россию

Динара Халдарова
Восточно-Казахстанская область Усть-Каменогорск
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
их необходимо растамаживать для использования в РК
Автомобили, ввезенные из других стран, можно использовать только после растаможки
два новых праздника появятся в Казахстане
Два новых праздника появятся в Казахстане
Когда ждать дождь в Алматы
Когда ждать дождь в Алматы
Кайрат Нуртас с женой рассмешили фанатов
Кайрат Нуртас с женой рассмешили фанатов
президенты Казахстана и Украины поговорили по телефону
Токаев в разговоре с Зеленским подтвердил принципиальную позицию Казахстана
Сильные дожди ожидаются в трех областях Казахстана – прогноз на 28 июля
Сильные дожди ожидаются в трех областях Казахстана – прогноз погоды на 28 июля
Коронавирус Казахстан 27 июня
Число заболевших КВИ за сутки в Казахстане превысило 3000
гороскоп ложь
Те еще сказочники: кто из знаков зодиака не может жить без обмана
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления