Испытательный срок госслужащие будут проходить по новым правилам

В Казахстане с 28 июля 2022 года начали действовать обновленные Правила и условия прохождения испытательного срока и порядка закрепления наставников, сообщает Zakon.kz.

Испытательный срок устанавливается для испытуемых в целях проверки их соответствия занимаемым государственным должностям.

Согласно правилам испытательный срок для госслужащих составляет три месяца.

При неудовлетворительном результате испытательный срок продлевается на три месяца без повторного последующего продления по решению должностного лица (органа), имеющего право назначения на государственную должность, либо уполномоченного им должностного лица.

Период прохождения испытательного срока испытуемого исчисляется с момента издания акта государственного органа о приеме его на работу.

Основанием для признания результатов испытания неудовлетворительными является ненадлежащее выполнение испытуемым возложенных на него должностных обязанностей.

Все факты, а также материалы и документы, предоставляемые наставником (или непосредственным руководителем испытуемого), которые подтверждают ненадлежащее выполнение должностных обязанностей испытуемым, письменно фиксируются и собираются службой управления персоналом (кадровой службой) и отражаются в отзыве о результатах испытания, говорится в документе.

На период испытательного срока, в том числе при его продлении, за испытуемыми, впервые поступающими на административную государственную службу, закрепляются наставники.

Но это положение не распространяется на граждан, поступающих на административные государственные должности руководителей территориальных подразделений центральных государственных органов и их ведомств, областных исполнительных органов, исполнительных органов городов республиканского значения, столицы, финансируемых из местного бюджета, районных, городских исполнительных органов, финансируемых из местного бюджета.

В срок наставничества не засчитываются периоды отсутствия сотрудника на службе по уважительным причинам, за исключением нахождения испытуемого в командировке, на переподготовке и повышении квалификации.

Не допускается закрепление за одним наставником более двух испытуемых.

Наставник:

осуществляет повседневный контроль за выполнением испытуемым поручений;

оказывает помощь испытуемому в овладении избранной профессией, разъясняет ему функциональные обязанности, показывает приемы и способы их качественного выполнения, выявляет и совместно анализирует и устраняет допущенные ошибки;

служит положительным примером для испытуемого в эффективном осуществлении служебной деятельности, а также в самостоятельном решении поставленных задач;

привлекает испытуемого к активному участию в общественной жизни коллектива, агитирует к ведению здорового образа жизни, содействует развитию общекультурного и профессионального кругозора, прививает патриотизм;

изучает волевые, деловые и нравственные качества испытуемого, его отношение к работе, коллективу и гражданам;

принимает меры по недопущению нарушений трудовой дисциплины и законности испытуемым;

вносит в случаях необходимости предложения руководителю структурного подразделения, в котором работает испытуемый, о применении мер воспитательного и дисциплинарного воздействия;

является ответственным за состояние работы по наставничеству.

Как отмечается, наставником может быть назначен госслужащий со стажем государственной службы не менее двух лет, обладающий высокими профессиональными качествами, имеющий результаты оценки деятельности за последний год не ниже «эффективно», склонность к воспитательной работе и пользующийся авторитетом в коллективе, а также у которого отсутствуют дисциплинарные взыскания на момент назначения наставником.

По завершении срока наставник готовит отзыв на испытуемого, в котором отражаются результаты выполнения должностных обязанностей испытуемого, уровень его профессиональных знаний, развития навыков и умений, способность самостоятельно исполнять служебные обязанности, качество подготовки служебной документации, а также рекомендации о прохождении либо не прохождении испытуемым испытательного срока.

Отзыв представляется непосредственному руководителю испытуемого.

При согласии с подготовленным наставником отзывом, непосредственный руководитель согласовывает данный отзыв.

В случае, если мнение непосредственного руководителя не совпадает с подготовленным наставником отзывом, он может предоставить свое мнение в виде отзыва об испытуемом уполномоченному лицу отдельно.

При подготовке отзыва на испытуемого непосредственный руководитель отражает в нем результаты выполнения должностных обязанностей испытуемого, уровень его профессиональных знаний, развития навыков и умений, способность самостоятельно исполнять служебные обязанности, качество подготовки служебной документации, а также рекомендации о прохождении либо не прохождении испытуемым испытательного срока.

Отзыв наставника, отчет испытуемого с приложением необходимых документов хранятся в личном деле испытуемого.

Предусматривается, что за образцовое выполнение служебного долга, значительный вклад в профессиональное становление и воспитание испытуемого служба управления персоналом (кадровая служба) рекомендует уполномоченному лицу поощрить наставника.

Новая редакция правил утверждена приказом председателя Агентства РК по делам государственной службы от 21 июля 2022 года.