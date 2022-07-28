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Семейная и гендерная политика в Казахстане – какие показатели достигнуты

достижения в гендерной политике Казахстана Фото: Zakon.kz
В Казахстане предпринимается целый комплекс мер по развитию гендерного равенства. В министерстве информации и общественного развития корреспонденту Zakon.kz рассказали о достижениях семейной и гендерной политики в Казахстане.

В ведомстве отметили, что успешно работает Национальная комиссия по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Республики Казахстан, а в регионах действуют соответствующие консультативно-совещательные органы.

В избирательных списках политических партий внедрена 30% квота для женщин и молодежи. В большинстве регионов открыты Центры развития женского предпринимательства, планируется увеличение их количества с целью роста экономической активности женщин-предпринимателей через обучение, кооперацию и формирование необходимых компетенций. Для расширения возможностей самореализации женщин отменен перечень запрещенных для женщин профессий.МИОР РК

Кроме того, Казахстан принял на себя обязательства по реализации целей в области устойчивого развития ООН, в которых 12 из 17 целей являются гендерно-чувствительными.

В качестве одной из целей указано «Обеспечение гендерного равенства и расширения прав и возможностей всех женщин и девочек». Она направлена на ликвидацию всех форм дискриминации по признаку пола и обеспечение равенства возможностей и обращения для девочек и женщин.

Так, значительным достижением в сфере гендерной политики является снижение индекса гендерного разрыва и скачок сразу на 15 позиций в международном рейтинге Global Gender Gap Index в 2022 году по сравнению с показателем предыдущего года.

Следует отметить, что были внесены некоторые изменения касательно социальной поддержки многодетных семей. В частности, до 2020 года для семей от 7 и более детей выплачивалась одинаковая социальная выплата, вне зависимости от количества детей. На сегодняшний день для семей, где воспитываются более 8 детей в рамках пособия для семей, имеющих четверых и более несовершеннолетних детей или студентов очной формы обучения до 23 лет, выплачивается по 4 МРП за каждого последующего ребенка.

Учитывая ежегодный рост суммарного коэффициента рождаемости (количество детей на 1 женщину фертильного возраста), данное нововведение является весьма своевременным.

По данным опроса КИОР 2022 года, наблюдается высокая степень осведомленности казахстанцев о мерах государственной социальной поддержки семей.

Больше всего граждане осведомлены о следующих мерах поддержки:

  • ежемесячное государственное пособие многодетным матерям (81,3%),

  • адресная социальная помощь (76,1%),

  • отпуск по беременности и родам (73,5%),

  • выплата по уходу за ребенком до 1 года для работающих матерей (73,5%),

  • пособие по уходу за ребенком до 1 года для неработающих матерей (72,5%),

  • единовременное пособие при рождении ребенка (71,4%).

Граждане активно пользуются следующими мерами государственной поддержки:

  • выплата по беременности и родам (20,8%),

  • единовременное пособие при рождении ребенка (20,2%),

  • пособие по уходу за ребенком до 1 года для неработающих матерей (17,7%),

  • отпуск по беременности и родам (17,3%),

  • ежемесячное государственное пособие многодетным матерям (7,1%).

Для сплочения семей и организации их обучения в регионах работают семейные дворовые клубы и клубы семейного общения, где предоставляются образовательные, психологические, досуговые услуги, имеются кружки для детей и подростков.

Напомним, в Послании народу Казахстана от 1 сентября 2021 года глава государства обратился с поручением актуализировать Концепцию семейной и гендерной политики в Казахстане до 2030 года.

Министерством был сделан основной акцент на обеспечение максимальной поддержки экономических и политических позиций женщин в обществе, увеличение количества женщин в руководстве государственных органов и квазигоссектора до 30%, предотвращение насилия в отношении женщин и детей, продвижение гендерного просвещения, поддержку материнства и детства. В долгосрочной динамике наблюдается увеличение доли женщин в Парламенте Республики Казахстан (Сенат, Мажилис). МИОР РК

В 2006 году этот показатель составлял 10,4%, в 2011 году – 17,8%, в 2021 году вырос до 27,4%.

В министерстве рассказали, что для эффективной поддержки экономического участия женщин, во всех регионах страны будут повышать образованность сельчанок и женщин из уязвимых групп. Обучать будут востребованным на рынке труда навыкам для их дальнейшей самореализации и повышения экономических возможностей.

Будет проработан вопрос по повышению квалификации женщин, находящихся в декретном отпуске, с целью сохранения их рабочих навыков и ускорения процесса адаптации к рынку труда после выхода из декретного отпуска. МИОР РК

Кроме того, разрабатываются карты оценки гендерных нужд и потребностей сельских территорий, а также моногородов в сфере занятости и доступа к базовым социальным услугам. Выявленные потребности будут интегрированы в перечни приоритетных направлений поддержки малого бизнеса.

В ведомстве рассказали, какие меры принимаются относительно защиты детства и для поддержки уязвимых семей.

Так, в регионах функционируют центры поддержки семьи, которые оказывают психологическую, социальную, правовую и другую необходимую помощь каждой семье, оказавшейся в трудной жизненной ситуации.

Проводится всесторонняя поддержка в развитии института семьи, а именно, планируется создание более 230 центров по поддержке семьи, разрешению семейных конфликтов и предоставлению временного проживания женщинам, имеющим детей.

Для того, чтобы родители смогли сочетать семейные обязанности и трудовую деятельность, в трудовом законодательстве закреплены нормы о правах родителей на гибкие формы занятости и отпуск по уходу за ребенком.

Также, во всех регионах Казахстана работают кризисные центры, в которых жертвам бытового насилия оказывается гарантированный объем специальных социальных услуг.

Кроме этого, за последние 2 года в два раза увеличилось число сотрудников подразделений МВД по защите женщин от насилия.

Согласно отчету Всемирного экономического форума (ВЭФ) в 2021 году Казахстан занимал 80-е место из 156 стран по уровню гендерного разрыва. Для сравнения в 2016 году республика занимала 52 место из 147 стран, а в 2020 году - 72 место из 153 стран. В 2022 году Казахстан поднялся за год сразу на 15 позиций по уровню гендерного разрыва. Из 146 стран он занял 65 строчку согласно Индексу гендерного разрыва (Global Gender Gap Index).

В министерстве подчеркнули, что Казахстан поднялся в данном рейтинге впервые за 10 лет с 2012 года, когда страна занимала 31 место. Вплоть до 2021 года происходило ежегодное снижение позиций в рейтинге.

Наибольший гендерный разрыв по индексу ВЭФ наблюдается по показателям «политическое участие» и «экономическое участие и возможности». В число индикаторов показателя «экономическое участие и возможности» вошли: равная оплата за аналогичную работу, доля мужчин и женщин на рынке труда, доля руководителей и высших должностных лиц в гендерном разрезе, доля профессионально-технических работников. МИОР РК

По информации ведомства, наиболее заметные изменения наблюдаются по показателю «образование». Здесь произошел подъем сразу на 38 позиций, субиндекс по данному показателю впервые достиг максимального значения.

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