Этаж элитного ЖК снесут в предгорье Алматы

Третий этаж строящегося ЖК Pain Hill снесут по решению суда. Об этом сообщили в акимате Алматы, передает Zakon.kz.

В ходе проверки строящегося объекта в мкр. Ерменсай, пер. 7, уч. 8/1 установлено, что застройщик ведет строительство третьего жилого этажа незаконно. Разрешительные документы выданы только на два этажа, - говорится в сообщении алматинского акимата.

В ноябре прошлого года управлением был подан иск на снос, в котором было отказано. Апелляционная жалоба была рассмотрена положительно.

Решение суда о сносе третьего этажа вступило в законную силу и находится на исполнении в департаменте юстиции.