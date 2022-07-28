ДЧС обратился к алматинцам из-за сильного дождя в горах
Фото: pixabay
ДЧС Алматы предупредил алматинцев и гостей города о сильном дожде и грозе в горах в эти выходные, передает Zakon.kz.
Штормовое предупреждение объявили в горах Алматы. Днем 30 июля, ночью 31 июля местами сильный дождь, град, шквал. Местами гроза. Ветер юго-западный, при грозе порывы 15-20 м/с.
Просим граждан воздержаться в выходные от походов в горную местность и не пренебрегать СМС-сообщениями от службы «112»! ДЧС Алматы
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