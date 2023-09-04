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Сильный дождь и ветер: ДЧС обратился к алматинцам

Сильные дожди ожидаются в Алматы. ДЧС обратился к жителям города Фото: pixabay
Сильные дожди ожидаются в Алматы. Департамент по чрезвычайным ситуациям обратился к жителям города, сообщает Zakon.kz.

В распространяемом сообщении сказано, что 4 сентября в горах Алматы ожидается сильный дождь, гроза, град.

При грозе порывы ветра могут достигать 23-28 метров в секунду.

ДЧС настоятельно не рекомендует жителям города оставлять машины под деревьями!

Также при шквалистом усилении ветра рекомендуется:

  • ограничить выход из зданий (по возможности находитесь в помещении);
  • если находитесь дома, то плотно закройте окна и двери. Со двора, открытых балконов и лоджий уберите хозяйственные вещи, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;
  • находясь на улице, старайтесь укрыться в ближайшем подъезде или магазине.

Отмечено, что нельзя прятаться под рекламными щитами, деревьями, в недостроенных зданиях, а также около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов;

"Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам", – заключили в ДЧС.

Ранее специалисты РГП "Казгидромет" рассказали, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте с 5 по 7 сентября 2023 года.

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Анастасия Московчук
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