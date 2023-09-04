Сильный дождь и ветер: ДЧС обратился к алматинцам
В распространяемом сообщении сказано, что 4 сентября в горах Алматы ожидается сильный дождь, гроза, град.
При грозе порывы ветра могут достигать 23-28 метров в секунду.
ДЧС настоятельно не рекомендует жителям города оставлять машины под деревьями!
Также при шквалистом усилении ветра рекомендуется:
- ограничить выход из зданий (по возможности находитесь в помещении);
- если находитесь дома, то плотно закройте окна и двери. Со двора, открытых балконов и лоджий уберите хозяйственные вещи, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;
- находясь на улице, старайтесь укрыться в ближайшем подъезде или магазине.
Отмечено, что нельзя прятаться под рекламными щитами, деревьями, в недостроенных зданиях, а также около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов;
"Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам", – заключили в ДЧС.
Ранее специалисты РГП "Казгидромет" рассказали, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте с 5 по 7 сентября 2023 года.