Минсельхоз разбирается с ростом цен на лук в Казахстане

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В ходе Межведомственной комиссии (МВК) рассматривался вопрос роста цен на лук, где отметили, что вопрос о введении запрета на вывоз лука не стоит, передает Zakon.kz.

Цена на лук в некоторых регионах выросла до 360 тенге. В этой связи, на МВК было поручено МСХ РК совместно с Комитетом торговли МТИ РК и акиматам областей разобраться с причинами роста цен. Официальный представитель МТИ РК Алишер Омирзак Кроме того, в Минторговли попросили доверять только официальным источникам информации, чтобы не распространять фейки. Читайте также Как повышение базовой ставки отразится на казахстанцах — эксперт Сколько благоустроенных туалетов появится на дорогах Казахстана до 2025 года Нефть подорожала во время утренних торгов

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