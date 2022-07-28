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Минсельхоз разбирается с ростом цен на лук в Казахстане

овощ Фото: pixabay
В ходе Межведомственной комиссии (МВК) рассматривался вопрос роста цен на лук, где отметили, что вопрос о введении запрета на вывоз лука не стоит, передает Zakon.kz.
Цена на лук в некоторых регионах выросла до 360 тенге. В этой связи, на МВК было поручено МСХ РК совместно с Комитетом торговли МТИ РК и акиматам областей разобраться с причинами роста цен. Официальный представитель МТИ РК Алишер Омирзак

Кроме того, в Минторговли попросили доверять только официальным источникам информации, чтобы не распространять фейки.

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