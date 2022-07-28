Парень угнал чужую машину, чтобы покатать подругу по Кокшетау

27 июля около 02:13 в управление полиции поступило сообщение местного жителя о том, что неизвестные лица со двора его частного дома по улице Вавилова угнали автомобиль марки ВАЗ-2115, передает Zakon.kz.

Как сообщает пресс-служба Департамента полиции Акмолинской области, в городе был объявлен план «Перехват», а ориентировка с приметами угнанной автомашины передана всем нарядам патрульной полиции.

Машина была найдена на окраине города. На месте задержали и 19-летнего парня.

Сразу же после поступления заявления я выехал на место происшествия. Двигаясь со стороны микрорайона Жайляу, на трассе заметил автомашину, схожую по приметам с похищенной. Она направлялась в ближайшие лесопосадки. Действительно, около леса стояло угнанное авто, с которого были сняты государственные номера и установлены подложные. Начальник информационно-аналитического отделения управления полиции Олжас Амренов

Со слов самого задержанного, автомашину он угнал, чтобы прокатить свою девушку, но по пути автомашина заглохла. При досмотре у молодого человека были обнаружены и изъяты проволока и отвертка, которыми он, предположительно, вскрыл салон авто.

По данному факту проводится досудебное расследование по ч. 1 ст. 200 УК РК «Угон».

Обстоятельства выясняются.