«Астана» и «Кайрат» покинули Лигу конференций УЕФА

Два казахстанские команды завершили выступление в футбольной Лиги конференций УЕФА сезона-2022/23, передает Zakon.kz.

Обе команды, стартовав во втором отборочном раунде, не смогли пройти в следующий раунд. Это стало известно после ответных матчей.

Столичная «Астана», разгромно проиграв первую игру польской команде «Ракув» в гостях 0:5, на своем поле не смогла победить – 0:1 По сумме двух матчей – 0:6, и дальше идет «Ракув».

Алматинский «Кайрат» после домашнего минимального поражения венгерской команде «Кишварда» (0:1) в первой игре, мог рассчитывать на итоговый успех в ответной встрече. Однако, чуда не случилось. Ответная игра в Венгрии также завершилась минимальной победой «Кишварды» 1:0. По сумме двух матчей 0:2 и «Кишварда» идет дальше.

В 00:30 по времени столицы петропавловский «Кызыл-Жар» проведет ответную встречу против хорватской команды «Осиек». По итогам первой игры в Казахстане зафиксирована победа хорватского клуба 2:1.

Ранее костанайский «Тобол» успешно преодолел второй отборочный раунд, победив по сумме двух игр гибралтарский клуб «Линкольн Ред Импс» (3:0).

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