Итальянский велогонщик будет выступать за Astana Qazaqstan Team

24-летний уроженец Брешии Кристиан Скарони подписал краткосрочное соглашение с казахстанской командой Astana Qazaqstan Team до конца текущего сезона, передает Zakon.kz.

Как сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета, итальянский спортсмен присоединится к команде уже на этой неделе, чтобы принять участие в многодневной гонке Мирового тура «Тур Польши» (30 июля – 5 августа).

После сложного периода в моей карьере, наконец-то я получил шанс вернуться и подписать контракт с большой командой. Никто из нас и представить не мог, что мы окажемся в этой ситуации – без команды и без контракта в разгар сезона, и, конечно же, это все на нас сильно повлияло. Тем не менее, и я, и мои товарищи по моей бывшей команде постарались сделать все возможное, чтобы продемонстрировать профессионализм и продолжить работать день за днем на тренировках. И теперь, я очень счастлив получить шанс и подписать контракт с Astana Qazaqstan Team, это волнительный и важный момент для меня. Конечно, я постараюсь оправдать доверие, которое команда мне оказала. Я готов выкладываться на 100%, чтобы помочь команде добиваться поставленных целей в любых гонках, в которых мне посчастливится выступить. Кристиан Скарони

Отмечается, что Скарони – универсальный гонщик, который способен показывать высокие результаты и на равнинных этапах, и в горах. В этом году он выиграл два этапа на многодневке «Адриатика-Ионика», а также помог своим товарищам по национальной сборной одержать победу на «Туре Сицилии».

Мне понравился профессионализм, который Кристиан продемонстрировал в этот трудный период без контракта, продолжая упорно работать и на тренировках, и на редких гонках в составе национальной сборной, так что я очень хочу увидеть его на первой гонке в составе Astana Qazaqstan Team в Польше, где он будет помогать Самуэле Баттистелле, – сказал генеральный менеджер команды Александр Винокуров.

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