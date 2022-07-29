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Нутрициолог назвала формулу идеального завтрака

Правильный завтрак, советы Фото: pixabay
Богатые белком завтраки могут улучшить сытость и уменьшить вечерние перекусы. Они помогают снизить уровень гормона голода грелина и повысить уровень холецистекинина, который сигнализирует мозгу о том, что нужно перестать есть, сообщает Zakon.kz.

Самым полезным и питательным завтраком будет тот, в основе которого лежат белковые и жировые продукты. Об этом рассказала нутрициолог Алена Ефимова, сообщает URA.RU.

Начнете завтрак с простых углеводов и через час снова захотите эти же простые углеводы. Формула самого полезного завтрака — это белково-жировые завтраки. Они насытят вас на четыре-пять часов. Белки — это яйца, рыба, курица, мясо. Жиры — авокадо, оливковое масло, кокосовое масло, топленое масло гхи, орехи, семена, оливки. Если к ним добавить овощей свежих или приготовленных — отлично. Немного ферментированных овощей — вообще идеально. Также можно добавить долгие углеводы, например, запеченный батат, тыкву, кусок цельнозернового хлеба на закваске, киноа или гречку.Алена Ефимова

Специалист раскрыла, в чем заключается польза этого приема пищи.

Полезные жиры на завтрак способствуют работе ЖКТ. Благодаря хорошим жирам желчь не будет застаиваться. Также жиры необходимы для усвоения витаминов и помогают нам справляться с тягой к сладостям.Алена Ефимова

Это может быть глазунья с овощами, авокадо, орехи. Или куриные котлетки со свежим салатом, щедро заправленным оливковым маслом, ягоды. Подойдет любая рыбка с авокадо на цельнозерновом тосте. Можно выбрать кашу из цельного зерна с топленым маслом, семечками, орехами и ягодами.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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