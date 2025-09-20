#АЭС в Казахстане
Советы

Ученые назвали идеальное время для ужина

Ужин, еда, ученые, исследование , фото - Новости Zakon.kz от 20.09.2025 18:16 Фото: pixabay
Ученые назвали оптимальное время для ужина, которое помогает снизить уровень сахара в крови, сообщает Zakon.kz.

Оказалось, что вечерний прием пищи напрямую влияет на утренние показатели глюкозы натощак – ключевой фактор для людей с преддиабетом.

К такому выводу пришли исследователи Университета Каталонии, чья работа опубликована в журнале Nutrients. В исследовании участвовали 33 добровольца 50-75 лет с лишним весом и преддиабетом. Все они находились на контролируемой диете и носили датчики непрерывного мониторинга глюкозы. Через 10 часов после ужина специалисты фиксировали уровень сахара в крови.

Анализ показал: чем позже и калорийнее по углеводам был ужин, тем выше оказывались утренние показатели глюкозы. При этом большое значение имеет чувствительность организма к инсулину и индивидуальный хронотип – привычка быть "совой" или "жаворонком".

"Питание при преддиабете должно учитывать не только состав рациона, но и время приемов пищи, а также особенности биоритмов человека. Такой подход поможет снизить риски развития диабета", – подчеркнула автор исследования Диана Диас-Риццоло.

Ученые добавляют, что современные технологии – датчики глюкозы, мобильные приложения и алгоритмы искусственного интеллекта – открывают путь к персонализированному контролю обмена веществ и точной настройке питания и терапии.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ранее врач объяснил, почему витамины могут спровоцировать рак. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
