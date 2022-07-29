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Офицер погранслужбы скончался в Жамбылской области

Офицер погранслужбы скончался в Жамбылской области Фото: gov.kz
В Жамбылской области скончался офицер пограничной службы КНБ. Предварительная причина смерти – кровоизлияние в мозг, сообщает Zakon.kz.
27 июля в Центральной районной больнице Кордайского района констатирован факт смерти офицера Департамента Пограничной службы КНБ по Жамбылской области Азата Үмбетұлы. Пресс-служба КНБ РК

Как уточнили в ведомстве, предварительная причина смерти – кровоизлияние в мозг.

По данному факту Южным региональным военно-следственным управлением МВД РК проводится досудебное расследование. Пресс-служба КНБ РК

Руководство и личный состав Пограничной службы КНБ выражают глубокие соболезнования родным и близким, принимают меры по оказанию необходимой помощи.

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