Казахстанка завоевала «серебро» на Чемпионате мира по таеквондо

Казахстанская таеквондистка Ярина Пуганцова заняла второе место на Чемпионате мира по таеквондо среди кадетов в категории до 29 килограммов. Об этом сообщили в пресс-службе федерации, передает Zakon.kz.

На даянге спортсменка провела четыре поединка, одержав три победы. К сожалению, в финале иранка Баран Ливани Джамал оказалась сильнее нашей таеквондистки. Таким образом, Пуганцова стала обладательницей серебряной медали Чемпионата мира.

Напомним, ЧМ принимает Болгария, город София. В соревнованиях участвуют спортсмены из 77 стран.

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