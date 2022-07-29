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Казахстанка завоевала «серебро» на Чемпионате мира по таеквондо

серебро, медаль, поединок Фото: olympic.kz
Казахстанская таеквондистка Ярина Пуганцова заняла второе место на Чемпионате мира по таеквондо среди кадетов в категории до 29 килограммов. Об этом сообщили в пресс-службе федерации, передает Zakon.kz.

На даянге спортсменка провела четыре поединка, одержав три победы. К сожалению, в финале иранка Баран Ливани Джамал оказалась сильнее нашей таеквондистки. Таким образом, Пуганцова стала обладательницей серебряной медали Чемпионата мира.

Напомним, ЧМ принимает Болгария, город София. В соревнованиях участвуют спортсмены из 77 стран. 

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