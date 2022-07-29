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Казахстанский застройщик погасил второй выпуск облигаций

облигации бизнес Фото: canva
Компания «Мегастрой лтд», входящая в структуру BI Group, в полном объеме и в установленные сроки погасила облигации, выпущенные в рамках облигационной программы на бирже МФЦА.

Размещение годовых бондов со ставкой вознаграждения 15,5% состоялось 22 июля 2021 года. Компания выплатила инвесторам 7,7 млрд тенге, из них купон в размере 1 млрд тенге.

Напомним, в марте текущего года ТОО «Мегастрой лтд» также успешно погасило первый выпуск ценных бумаг в размере 7,2 млрд тенге, включая купон – 1,1 млрд тенге.

Итого на сегодня компания закрыла обязательства по облигациям на сумму порядка 15 млрд тенге.

Выпуски ТОО «Мегастрой лтд» сопровождались высоким спросом со стороны розничных инвесторов. После ажиотажа вокруг первого размещения компания приняла решение зарегистрировать программу на 20 млрд тенге. В настоящее время в обращении находятся облигации в объеме 6 млрд тенге со сроком погашения в ноябре 2022 года.

Гарантом по данным выпускам выступил холдинг BI Group, единственный из своей отрасли, кто аудируется «большой четверкой».

Анастасия Московчук
Казахстан
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