Смерть с косой на трассе напугала казахстанцев

Необычную акцию провели полицейские совместно с ТОО «Казахавтодор» на трассе Нур-Султан – Павлодар, передает Zakon.kz.

Видео опубликовали в Instagram-паблике tipavlo.dar.



Пользователей Сети напугал данный ролик.

«Что случилось?»

«Хорошо, что хоть днем, а не ночью».

«У какой-нибудь бабушки инфаркт случился», – написали они.

Другие возмутились «цирком» на дороге:

«Дурдом!»

«Что за цирк?»

«За дорогами лучше бы следили!»

Третьи и вовсе поддержали акцию и предположили, что как профилактика для нарушителей «отлично сработает».

Смерть провела приемную на дороге на трассе в столицу. Так «КазАвтоЖол» и «Казахавтодор» решили привлечь внимание водителей к безопасности в пути, – говорится в описании видеоролика.

Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в АО «НК «КазАвтоЖол» и ТОО «Казахавтодор».

АО «НК «КазАвтоЖол» к организации данного мероприятия отношения не имеет, – сообщили в павлодарском филиале нацкомпании.

В «Казахавтодоре» уточнили, что запущена акция «Приемные на дороге».

Акция запущена с целью предотвращения ДТП на дорогах республиканского значения. С учетом повышения численности ДТП, в том числе из-за несоблюдения ПДД, «Казахавтодор» акцентирует работы предупредительного характера с пользователями. Пресс-служба ТОО «Казахавтодор»

Товариществом в работу пунктов «Приема на дороге» привлечены местные Управление административной полиции и представители АО НК «КазАвтоЖол», – добавили в «Казахавтодоре».

Также в товариществе сообщили, что прием на дороге проходит по всем областям согласно ежемесячному графику:

на июль месяц текущего года работы будут проведены в Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Костанайской и Кызылординской областях;

на август : Атырауская, Карагандинская, Западно-Казахстанская, Мангистауская и Северо-Казахстанская области;

на сентябрь: Алматинская, Жамбылская, Павлодарская и Туркестанская области.