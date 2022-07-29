Смерть с косой на трассе напугала казахстанцев
Видео опубликовали в Instagram-паблике tipavlo.dar.
Пользователей Сети напугал данный ролик.
«Что случилось?»
«Хорошо, что хоть днем, а не ночью».
«У какой-нибудь бабушки инфаркт случился», – написали они.
Другие возмутились «цирком» на дороге:
«Дурдом!»
«Что за цирк?»
«За дорогами лучше бы следили!»
Третьи и вовсе поддержали акцию и предположили, что как профилактика для нарушителей «отлично сработает».
Смерть провела приемную на дороге на трассе в столицу. Так «КазАвтоЖол» и «Казахавтодор» решили привлечь внимание водителей к безопасности в пути, – говорится в описании видеоролика.
Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в АО «НК «КазАвтоЖол» и ТОО «Казахавтодор».
АО «НК «КазАвтоЖол» к организации данного мероприятия отношения не имеет, – сообщили в павлодарском филиале нацкомпании.
В «Казахавтодоре» уточнили, что запущена акция «Приемные на дороге».
Акция запущена с целью предотвращения ДТП на дорогах республиканского значения. С учетом повышения численности ДТП, в том числе из-за несоблюдения ПДД, «Казахавтодор» акцентирует работы предупредительного характера с пользователями.Пресс-служба ТОО «Казахавтодор»
Товариществом в работу пунктов «Приема на дороге» привлечены местные Управление административной полиции и представители АО НК «КазАвтоЖол», – добавили в «Казахавтодоре».
Также в товариществе сообщили, что прием на дороге проходит по всем областям согласно ежемесячному графику:
на июль месяц текущего года работы будут проведены в Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Костанайской и Кызылординской областях;
на август: Атырауская, Карагандинская, Западно-Казахстанская, Мангистауская и Северо-Казахстанская области;
на сентябрь: Алматинская, Жамбылская, Павлодарская и Туркестанская области.
В рамках акции каждый желающий пользователь может остановиться и задать все интересующие вопросы по обеспечению безопасности дорожного движения, содержанию и качеству дорог республиканского значения, – резюмировали в пресс-службе ТОО «Казахавтодор».