Кинематографист Игорь Вовнянко: Азия в фотографиях

Известнейшему кинематографисту Казахстана Игорю Вовнянко в этом году исполнилось бы 80 лет. Юбилей стал печальной и в то же время светлой датой. И хотя Игоря Вовнянко сегодня нет с нами, он оставил после себя богатое наследие фильмов, фотографий, сценариев, идей, передает Zakon.kz.

Игорь Вовнянко родился и вырос в советскую эпоху черно-белой фотографии. Тогда для качественного фото нужно было владеть навыками работы с пленочным фотоаппаратом и умением проявлять фотопленку. Первые спецэффекты фотографы советской школы делали вручную, колдуя с пленкой, химреактивами, придумывая собственные эксклюзивные приемы. Игорь Александрович владел всеми секретами фотомастерства.

Он любил и знал свою страну, объездил ее вдоль и поперек. Открывал сокровища бескрайнего Казахстана – исторические и природные. Пустыня и архитектура, животные и деревья, степь и горы. В фотоработах мастер раздвигал горизонты, поднимал небо, улавливал сияние солнечного и лунного света.

На выставках в других странах у зрителей возникало любопытство, а потом и жгучий интерес, и желание посетить загадочный Казахстан.

Его профессиональная деятельность измеряется десятками художественных и документальных фильмов. Киноленты «Необычный день», «Горизонты», «Эй вы, ковбои!», «Однажды и на всю жизнь», «Год дракона», несколько телефильмов – «Чемпион», «Дыня», «Чокан Валиханов» и другие вошли в сокровищницу казахского кино. Игорь Вовнянко был сценаристом и режиссером документальных фильмов «Кумшагалская история», «Австрийские встречи», «Тенгиз», художественного фильма «Урановый тайфун».

Раздолье для фотографов

В нашей стране представлены практически все климатические зоны, кроме тропиков и субтропиков. Подарок для фотографов. В разных уголках Казахстана хранится множество следов древних культур, событий разных эпох, запечатленных в курганах и наскальных рисунках. Игорь Вовнянко погружался в этот мир. Как охотник, стремился «поймать» в фотообъектив течение времени, смену эпох, времен года. Объектами его съемок становились природные артефакты – древние петроглифы, песчаные и каменные каньоны, водоемы, ручьи, реки, горы во все времена года, деревья, цветы – во всем многообразии и великолепии.

Павлодарская область, озеро Жасыбай, фото: Игорь Вовнянко

Страсть жизни

В детстве Игорь мечтал стать цирковым гимнастом. Но страстью всей жизни стало кино. Он любил повторять: «Человек, единожды побывавший в кино, не забудет этого никогда».

Профессиональное будущее Игоря Вовнянко определил подарок отца – диапроектор, а позже он получил фотоаппарат. С этого началось серьезное увлечение фотоделом. После восьмого класса Игорь пришел на киностудию «Казахфильм», где его определили разнорабочим. Переносил реквизит, переставлял декорации, слушал разговоры великих отечественных кинодеятелей за «рюмкой чая». На любопытствующего юношу обратил внимание Шакен Айманов.

Режиссер, классик отечественного кино называл Игоря на казахский лад – Жагор. С благословения Шакена Кенжетаевича Игорь решил учиться киноделу. Единственный вуз, где тогда обучали искусству кино, – Всесоюзный государственный институт кинематографии (ВГИК). Игорь смог поступить лишь с третьей попытки, и ему повезло попасть на курс прославленного кинооператора Бориса Волчека. После защиты дипломной работы на Куйбышевской киностудии он получил предложение своего учителя остаться на «Мосфильме». Но влюбленный в свою родину Игорь-Жагор отказался работать в столице СССР и вернулся в Алма-Ату, где его ждала собственная семья.

Фильм, фильм, фильм

Первый профессиональный опыт – кинофильм «Чокан Валиханов», снятый в Ленинграде, принес известность. Вся постановочная группа стала лауреатом Госпремии КазССР. За ним последовала крупная самостоятельная режиссерская работа – съемки на Сахалине знаменитой трилогии о разведчике Чадьярове («Конец атамана», «Транссибирский экспресс», «Маньчжурский вариант»). За Игорем Вовнянко закрепилась репутация крепкого профессионала, превосходного оператора, режиссера с собственным стилем и почерком.

Есть в фильмографии Игоря Александровича особый фильм – «Господи, помилуй души заблудших» (1991 г.). Лента снята на исходе советской власти.

Мавзолей Ходжи Ахмета Яссауи, фото: Игорь Вовнянко

В центре событий – молодая девушка, которая поначалу ведет себя вызывающе и попадает в эпицентр криминальной среды. Она в какой-то момент осознает, что смертельно рискует. Скрываясь от криминальных знакомых, девушка прячется в монастыре. Но и здесь ее настигает прошлое. Фильм снят в стилистике кинолент перестроечных времен «Авария – дочь мента» и «Меня зовут Арлекино». Революционным он стал, потому что оказался одной из первых кинолент, где действие происходит в православном монастыре в современную эпоху.

В этой работе режиссер Игорь Вовнянко, советский по воспитанию человек, размышляет о вере, Творце, безбожии. Названием картины «Господи, помилуй души заблудших» он словно просит о милости к запутавшимся людям. В фильме снялись Игорь Дмитриев, Наталья Крачковская, Владимир Сошальский. Однако широкий зритель не увидел ленту в кинопрокате по причине его распада в 1990-х. Фильм несколько раз показали по телевидению.

Марафоном по бездорожью

СССР распался, и общий хаос, безвременье выбили из колеи жизни граждан бывшей державы. Казахстанский кинематограф тоже испытывал трудности: если раньше кинокартины выходили одна за другой, то теперь выпуск новых лент остановился.

Заброшенная церковь, фото: Игорь Вовнянко

Вовнянко создал студию «Кадр», однако былых результатов это не принесло. Но и в трудное время он остается в профессии и в 1996 году предпринимает небывалый автомарафон в честь 100-летия кино. Об этом рассказывали в интервью его друзья, участники события. Игорь Вовнянко с коллегами нашел спонсоров, приобрел пять старых автомобилей, и команда выехала из Алматы по особому маршруту.

По территории 23 стран, через Среднюю Азию, Закавказье, Турцию, Европу, кинематографисты ехали в столицу Франции, где в 1895 году в одном из парижских домов зародился кинематограф.

Благодаря участию посла РК в Италии Олжаса Сулейменова Папа Римский Павел II принял кинодесант из Казахстана – Игоря Вовнянко и его коллег. Свою очередную проповедь Папа Римский начал на русском языке, чтобы отметить своеобразный подвиг гостей из далекой степной страны: «Приветствую кинематографистов Казахстана, которые находятся сейчас в Риме с важной миссией!» И благословил Игоря Вовнянко вместе с друзьями-кинематографистами.

Сценарий написала жизнь

Игорь Александрович хотел снять фильм «SOS», киноверсию собственной пьесы «Апат» об экологической катастрофе Арала. В Театре драмы имени Ауэзова спектакль шел восемь сезонов без перерыва. Хотел снять личную историю о Томирис (2001-й год принес Игорю Вовнянко Гран-при на конкурсе Министерства культуры за его сценарий о сакской царице). Но 10 октября 2021 года Игорь Александрович покинул наш мир.

Выставка фоторабот Игоря Вовнянко «Мой Казахстан» в Государственном музее имени Кастеева – дань любви мастера к Родине. Вовнянко совершенствовал каждую работу технически и в то же время насыщал фотографии уникальной составляющей – частицей собственной души. Каждое его фото – это выражение любви ко всему сущему, трансляция своего восхищения местом, где он родился и жил.