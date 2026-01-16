#Казахстан в сравнении
Пресс-релизы

Завершено издание трехтомника известного казахстанского кинематографиста Игоря Вовнянко "Мой КиноТеатр"

Завершено издание трехтомника , фото - Новости Zakon.kz от 16.01.2026 13:03 Фото: из личного архива Игоря Вовнянко
В конце 2025 года в Издательском доме "Жибек Жолы" завершено издание трехтомника "Мой КиноТеатр" лауреата Государственной премии и заслуженного деятеля Казахстана, кинорежиссера и драматурга Игоря Вовнянко.

В первый том, изданный в 2022 году, вошли киносценарии, получившие признание на республиканских конкурсах, часть из которых была реализована в кинопроектах и на театральных площадках страны.
Во втором томе собраны воспоминания о корифеях казахского кино, с которыми автору посчастливилось встречаться и работать: Шакене Айманове, Султане Ходжикове, Мажите Бегалине, Абдулле Карсакбаеве, Асанали Ашимове и многих других. Кроме того, читатель может ознакомиться с эссе, творческими зарисовками о друзьях и коллегах по профессии, а также интервью разных лет и рецензиями на работы автора.

В третьем томе представлены кинопублицистические и драматургические произведения, архивные фотодокументы.

Фото: из личного архива Игоря Вовнянко

Дополняет кинематографическую летопись богатый фотоматериал "Антология этно-архитектурной и ландшафтной культуры Казахстана".

Издание по праву может претендовать на хрестоматийность по отображению истории страны через кинематограф.

Трехтомник "Мой КиноТеатр" выпущен по инициативе Министерства культуры и информации Республики Казахстан в рамках программы "Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства, сохранение, изучение и популяризация казахстанского культурного наследия и повышение эффективности реализации архивного дела". Трехтомник Игоря Вовнянко выпущен тиражом 3000 экземпляров и будет распространен во все библиотеки страны и специализированные вузы.

Фото: из личного архива Игоря Вовнянко

Семья Игоря Вовнянко выразила свою признательность и благодарность Министерству культуры и информации Казахстана в лице министра Аиды Балаевой за проявленное уважение к творчеству главы семьи и памяти к кинематографическому и театральному наследию человека, всю свою жизнь посвятившему казахскому кино.

Игорь Александрович Вовнянко (14 июля 1942 – 9 октября 2021) – кинорежиссер, драматург театра и кино, кинооператор, общественный деятель. Лауреат Государственной премии Казахской ССР (1986), Лауреат литературной премии имени Юрия Домбровского (1992), Заслуженный деятель Казахстана (1998), лауреат Независимой общенациональной премии "Тарлан" (2004), кавалер ордена "Курмет" (2008).
Окончил ВГИК (Москва) по классу "операторское искусство" (мастерская Б.И. Волчека). С 1971 работал на киностудии "Казахфильм".

Фото: из личного архива Игоря Вовнянко

Как оператор-постановщик снял художественные фильмы "Тревожные ночи в Самаре" (1969), "Необычный день" (1971), "Горизонты" (1973), "Эй вы, ковбои!" (1974), "Третья сторона медали" (1976), "Однажды и на всю жизнь" (1977), "Дон Кихот моего детства" (1978), "Щит города" (1979) Чемпион" (1979), "Год дракона" (1981), "Дыня" (1982), "Легендарный Чокан" (1983-1984), "Тайна мадам Вонг" (1985), "Полынь" (1986), "Ловец стрекоз" "1987".

Сценарист и режиссер-постановщик документальных фильмов "Кумшагалская история" (1986), "Австрийские встречи", "Тенгиз" (оба – 1987), "Прошу исключить меня из членов КПСС" (1988), "Дорогу осилит идущий" (1997), "Асанали" (2010).

Фото: из личного архива Игоря Вовнянко

Сценарист и режиссер-постановщик художественных фильмов "Маньчжурский вариант" (1989), "Господи, помилуй заблудших" (1990), "Долина смерти" (1993), "Дом у соленого озера" (2002), "Урановый тайфун" (2011).

По пьесам Игоря Вовнянко были поставлены спектакли "Апат" и "Обвиняется в убийстве" (Казахский драматический театр имени Мухтара Ауэзова).

В 2003-2015 годах – председатель Союза кинематографистов Казахстана.

Айсулу Омарова
