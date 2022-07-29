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Кыргызпатент ищет экс-президента Кыргызстана Атамбаева, чтобы заплатить гонорар

Кыргызпатент ищет экс-президента Кыргызстана Атамбаева, чтобы заплатить гонорар Фото: kremlin.ru
Кыргызпатент ищет экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева, чтобы заплатить гонорар, сообщает Zakon.kz.
Ищем авторов и исполнителей, чьи произведения использовались в эфире телерадиокомпаний, однако из-за отсутствия контактных данных причитающиеся им гонорары остаются нераспределенными. Кыргызпатент

В списке есть фамилия и экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева.

Он выпускал музыкальный альбом «Судьбе назло». До этого уже были выпущены клипы на шесть песен Алмазбека Атамбаева: «Нелепые слова», «Судьбе назло», «Я не могу без тебя жить», «Мне не страшно умирать», «Кыргызстаным» и «Энекем».

Экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев сейчас находится в колонии.

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