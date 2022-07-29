В Туркестанской области введена в эксплуатацию подстанция «Орталык»

В Сауранском районе Туркестанской области введена в эксплуатацию подстанция мощностью 220 кВ. В открытии приняли участие глава правления АО «ФНБ «Самрук-Казына» Алмасадам Саткалиев, председатель правления АО «KEGOC» Каныш Молдабаев, аким области Умирзак Шукеев.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

В результате проделанной за последние четыре года масштабной работы завершен первый этап развития города Туркестана и начат второй. Построены международный аэропорт, административно-деловой и культурно-духовный центры, заложена основная социальная инфраструктура города. На территории города появились высотные здания, объекты культуры и спорта, социальные объекты. Обеспечение качественной, стабильной электроэнергией объектов и жителей города – важная задача. Компания KEGOC ввела в эксплуатацию подстанцию «Орталык». Она обеспечит качественное электроснабжение жителей Туркестана и Сауранского района. Умирзак Шукеев

Председатель правления АО «KEGOC» Каныш Молдабаев также отметил, что данный проект имеет важное значение для предотвращения энергодефицита в регионе. Станция построена в связи со значительным ростом потребления электроэнергии в Туркестанском энергоузле.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Новая подстанция обеспечит центр дополнительного электроснабжения Туркестанского энергоузла. Благодаря этому будут созданы условия для развития локальной распределительной электрической сети, обеспечена необходимая пропускная способность региональной сети. Каныш Молдабаев

В соответствии с дорожной картой по реализации первоочередных мероприятий по развитию города Туркестана будет усилено внешнее электроснабжение Туркестана.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Строительство электросетевых объектов закреплено за KEGOC. Строительство открывшейся электроподстанции компания вела в 2019-2022 годах. К ней будет подключена локальная распределительная электрическая сеть напряжением 110кВ и ниже. Подстанция высокого напряжения 220 кВ «Орталык» подключается к электрической сети 220 кВ и обеспечивает необходимую пропускную способность и надежность внешнего электроснабжения города.

На станции применены современные технологии. Ведутся работы по подключению к энергетическому объекту подстанций «Яссы», «Север», «Коммунальная», «Сауран» и теплоэнергоцентрали (ТЭЦ) на 50 МВт. Посредством подстанции более 300 тысяч жителей Туркестана и Сауранского района, объекты социального, малого и среднего бизнеса будут обеспечены качественной электроэнергией.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

При строительстве было занято более 100 жителей области, сейчас на станции трудоустроено 10 человек.