В Туркестанской области введена в эксплуатацию подстанция «Орталык»
Фото: пресс-служба акима Туркестанской области
В результате проделанной за последние четыре года масштабной работы завершен первый этап развития города Туркестана и начат второй. Построены международный аэропорт, административно-деловой и культурно-духовный центры, заложена основная социальная инфраструктура города. На территории города появились высотные здания, объекты культуры и спорта, социальные объекты. Обеспечение качественной, стабильной электроэнергией объектов и жителей города – важная задача. Компания KEGOC ввела в эксплуатацию подстанцию «Орталык». Она обеспечит качественное электроснабжение жителей Туркестана и Сауранского района.Умирзак Шукеев
Председатель правления АО «KEGOC» Каныш Молдабаев также отметил, что данный проект имеет важное значение для предотвращения энергодефицита в регионе. Станция построена в связи со значительным ростом потребления электроэнергии в Туркестанском энергоузле.
Фото: пресс-служба акима Туркестанской области
Новая подстанция обеспечит центр дополнительного электроснабжения Туркестанского энергоузла. Благодаря этому будут созданы условия для развития локальной распределительной электрической сети, обеспечена необходимая пропускная способность региональной сети.Каныш Молдабаев
В соответствии с дорожной картой по реализации первоочередных мероприятий по развитию города Туркестана будет усилено внешнее электроснабжение Туркестана.
Фото: пресс-служба акима Туркестанской области
Строительство электросетевых объектов закреплено за KEGOC. Строительство открывшейся электроподстанции компания вела в 2019-2022 годах. К ней будет подключена локальная распределительная электрическая сеть напряжением 110кВ и ниже. Подстанция высокого напряжения 220 кВ «Орталык» подключается к электрической сети 220 кВ и обеспечивает необходимую пропускную способность и надежность внешнего электроснабжения города.
На станции применены современные технологии. Ведутся работы по подключению к энергетическому объекту подстанций «Яссы», «Север», «Коммунальная», «Сауран» и теплоэнергоцентрали (ТЭЦ) на 50 МВт. Посредством подстанции более 300 тысяч жителей Туркестана и Сауранского района, объекты социального, малого и среднего бизнеса будут обеспечены качественной электроэнергией.
Фото: пресс-служба акима Туркестанской области
При строительстве было занято более 100 жителей области, сейчас на станции трудоустроено 10 человек.