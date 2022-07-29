Сборная Казахстана по шахматам вышла без флага на церемонию открытия Олимпиады в Индии
Об инциденте сообщила мама Бибисары Асаубаевой Лиана Танжарикова в Facebook.
Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в Казахстанскую федерацию шахмат.
На предыдущих Олимпиадах не практиковалось шествие спортсменов. Как правило, флаг необходим только на закрытии Олимпиады в случае награждения участников. В этом году организаторы решили дать такую возможность, но не проинформировали делегации на должном уровне.Пресс-служба КФШ
В федерации заверили, что «не только казахстанская делегация была без государственной символики».
Больше половины представителей стран вышли без предупреждения, а некоторые вовсе не присутствовали на шествии.Пресс-служба КФШ
Также в федерации напомнили, что на шахматной Олимпиаде Казахстан представляют мужская и женская сборные.
В составе мужской сборной:
Жуматаев Ринат.
Кажгалеев Муртас.
Уразаев Арыстанбек.
Ногербек Казыбек.
Сулейманов Алишер.
В составе женской сборной:
Абдумалик Жансая.
Ассаубаева Бибисара.
Нахбаева Гулисхан.
Балабаева Ксения.
Нургали Назерке.
На открытии Республику Казахстан представляли международный гроссмейстер Жансая Абдумалик и международный мастер Арыстанбек Уразаев, – уточнили в пресс-службе КФШ.