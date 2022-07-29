Сборная Казахстана по шахматам вышла без флага на церемонию открытия Олимпиады в Индии

Сборная Казахстана по шахматам вышла без флага на церемонию открытия 44 Всемирной шахматной Олимпиады, которая проходит в индийском городе Ченнаи, передает Zakon.kz.

Об инциденте сообщила мама Бибисары Асаубаевой Лиана Танжарикова в Facebook.

Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в Казахстанскую федерацию шахмат.

На предыдущих Олимпиадах не практиковалось шествие спортсменов. Как правило, флаг необходим только на закрытии Олимпиады в случае награждения участников. В этом году организаторы решили дать такую возможность, но не проинформировали делегации на должном уровне. Пресс-служба КФШ

В федерации заверили, что «не только казахстанская делегация была без государственной символики».

Больше половины представителей стран вышли без предупреждения, а некоторые вовсе не присутствовали на шествии. Пресс-служба КФШ

Также в федерации напомнили, что на шахматной Олимпиаде Казахстан представляют мужская и женская сборные.

В составе мужской сборной:

Жуматаев Ринат. Кажгалеев Муртас. Уразаев Арыстанбек. Ногербек Казыбек. Сулейманов Алишер.

В составе женской сборной:

Абдумалик Жансая. Ассаубаева Бибисара. Нахбаева Гулисхан. Балабаева Ксения. Нургали Назерке.