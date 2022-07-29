Верховный муфтий: Религиозная стабильность – приоритетное направление деятельности ДУМК

В Казахстане растет интерес к духовным знаниям, и эту тенденцию нужно направлять на развитие нашего общества и сохранение межконфессионального согласия, рассказал в интервью журналисту Zakon.kz председатель ДУМК, Верховный муфтий Наурызбай Таганулы.

– Досточтимый муфтий, как вы расцениваете религиозную ситуацию в Казахстане?

– На сегодняшний день религиозная ситуация в нашей стране стабильная, у нас проживают в мире и согласии представители более ста национальностей и 18 конфессий, среди которых более 70 процентов составляют мусульмане суннитского толка ханафитского мазхаба (школы).

Хотелось бы отметить, что в последние годы в Казахстане заметно растет интерес людей к духовным знаниям, и это тенденцию целесообразно направлять для дальнейшего развития нашего общества и сохранения межконфессионального согласия.

Как известно, мусульмане нашей страны придерживаются ханафитского мазхаба традиционного ислама, но, к сожалению, у нас также есть молодые люди, которые исповедуют нетрадиционное направление ислама и выбирают ошибочные пути. С такими ребятами необходимо серьезно работать, разъяснять им причины их заблуждений и направлять на правильный путь. В этом отношении Духовное управление мусульман Казахстана постоянно ведет работу, нацеленную на пропаганду истинных духовных ценностей.

Следует признать, что за годы независимости нам удалось выстроить оптимальную модель государственно-конфессиональных отношений, и в этом большая заслуга как всего многонационального народа Казахстана, так и руководства страны. Думаем, опыт Казахстана в выстраивании отношений государства, общества и религии действительно позитивен и интересен для многих стран мира.

Вместе с тем нужно сказать, что приоритетным направлением в деятельности ДУМК являются обеспечение религиозной стабильности и укрепление дружбы народов. В этой плоскости перед муфтиятом стоит задача способствовать сохранению традиционного ислама и противодействовать деструктивным псевдорелигиозным течениям и распространению радикальной идеологии.

– Сказать легко, но как это сделать?

– Для этого в религиозной сфере необходимо на постоянной основе вести продуманную комплексную эффективную работу. Отмечу, у нас сильная мусульманская школа, заложенная нашими предками и такими выдающимися мусульманскими учеными, как ас-Сыгнаки, аль-Фараби, аль-Исфиджаби, ат-Тарази, аль-Иткани.

При Духовном управлении мусульман Казахстана создан Экспертный совет, куда входят современные известные исламоведы, теологи, ученые, имамы, обладающие глубокими религиозными и духовными знаниями, окончившие такие авторитетные мусульманские университеты и академии, как аль-Азхар и Хасеки.

Наши религиозные эксперты активно и результативно работают над формированием в стране традиционной мусульманской религиозной школы, укреплением стабильной религиозной ситуации, пропагандой национальных ценностей и культуры.

Также в этой работе задействован Исламский институт повышения квалификации имамов в Алматы. Казалось бы, какое он имеет отношение к обсуждаемым нами вопросам. Прямое.

Грамотные и образованные имамы – требование времени. Просвещая мусульманское общество, они ведут их к правильному пониманию основных приоритетов нашей религии. Поэтому перед нами стоит цель укрепить институт имамов, чтобы они могли воспитывать людей высокой духовности и религиозной культуры.

При Духовном управлении мусульман Казахстана создан совет аксакалов. Нам следует возродить древний институт аксакалов и школу старших женщин, которые существовали испокон века в казахском обществе. Для реализации этой инициативы нами организован ряд мероприятий. В частности, создан институт аксакалов, проведен республиканский форум аксакалов, на очереди – проведение форума старших женщин, где речь будет идти об их роли в обществе. Надеюсь, эти события окажут положительное влияние на общество. Мы уверены, что наши старейшины придадут новый импульс работе ДУМК в плане обратной связи с общественностью.

– То есть верующие могут не только молиться, но и вносить свой вклад в сохранение мира, единства и процветание в нашей стране?

– Одно от другого неотделимо, оно все взаимосвязано. Ислам – религия единства и солидарности. По этой теме в этом году мы провели религиозную научно-практическую конференцию. Главной задачей было показать религиозным служителям их ответственность перед обществом за укрепление единства мусульманской общины, нераспространение ложных религиозных лозунгов и их призывов.

Поэтому мы всегда должны призывать людей к единству и добру. Единство и мир – это благословение от Всевышнего, и мы должны ценить и беречь это через просвещение общества, через воспитание молодых казахстанцев – патриотичных, трудолюбивых, целеустремленных, созидающих, а также через укрепление семейных ценностей.

– Обеспечение региональной безопасности, в том числе в религиозной сфере, зависит не только от политики внутри страны, но в большой степени и от международного сотрудничества и поддержки. Какая работа в этом плане ведется муфтиятом?

– У нас хорошие духовные связи налажены со многими странами мира, особенно с тюркоязычными, даже есть свой рабочий орган, который называется «Коллегии муфтиев тюркоязычных государств». Не так давно прошло заседание коллегии, в котором приняли участие духовные лидеры Турции, Азербайджана, Узбекистана и Кыргызстана.

На встрече были обсуждены вопросы не только духовности, но и популяризации исторического, духовного и культурного наследия нашего предка Ахмеда Ясави и всего тюркского мира, а также перспективы совместных проектов в сфере религиозного просвещения, укрепления солидарности мусульманского общества в борьбе против глобальных вызовов и угроз, предотвращения пропаганды деструктивных религиозных течений.

Кроме того, в Туркестане прошла Международная научно-практическая конференция «Вклад тюркских народов в развитие исламской цивилизации», на которой казахстанская сторона выдвинула ряд инициатив.

Первое – мы должны приложить все усилия для урегулирования и улучшения религиозно-духовного сотрудничества между мусульманскими странами.

Второе – необходимо избегать любых разногласий и розни – расовых, религиозных, этнических и противодействовать различным политическим и идеологическим провокациям в этом плане.

Третье – необходимо создать условия для реализации научных и духовных потребностей. Это могут быть совместные научные и духовные центры или обмен опытом ученых, имамов, преподавателей и студентов, обмен литературой, перевод фундаментальных религиозных исследований, участие в научных исследованиях мусульманского наследия, проведение совместных обучающих семинаров, конференций, симпозиумов.

Вместе с этим нужно проводить совместные религиозные, национальные и традиционные праздники, юбилеи видных религиозных, национальных деятелей, ученых и писателей мусульманского мира.

Четвертое – проводить совместные мероприятия по развитию исламского туризма.

ДУМК, к примеру, уже начало содействовать развитию внутреннего туризма и с этой целью запустило проект «Darhan Dala», предусматривающий туры по историко-культурным и сакральным местам, формирование культуры паломничества.

– Некоторая часть казахстанской молодежи в поисках духовных знаний и практик стремится уехать в зарубежные страны. Почему?

– Действительно, в начале независимости нашей страны молодые люди искали знания в зарубежных религиозных учебных заведениях. Но в последующем в Казахстане при поддержке государства открылся Исламский университет «Нур-Мубарак», где преподают квалифицированные грамотные специалисты из каирского университета «Аль-Азхар», имеющего высокий статус в исламском мире.

Нам необходимо поощрять и мотивировать молодежь на получение религиозного образования в Казахстане. Поэтому мы намерены принять концепцию непрерывного образования, с помощью которой, надеемся, удастся совершенствовать учебную программу наших медресе-колледжей.

Все это говорит о нашей самодостаточности в сфере религиозного образования. На сегодня у нас 12 докторов наук, 201 магистрант и 1554 бакалавра, имеющих высшее религиозное образование. В прошлом году университет «Нур-Мубарак» и 9 медресе-колледжей завершили обучение 606 студентов. Думаю, это хороший результат.

Кроме того, сейчас разрабатывается комплексная программа по привлечению молодых специалистов к религиозной деятельности в селе. Мы будем поэтапно обустраивать на работу молодых людей, получивших религиозное образование, для этого у нас имеется хороший потенциал.

– Уважаемый муфтий, можно спросить вас о религиозных обрядах мусульманских похорон? Порой на похороны казахи тратят денег не меньше, чем на свадьбу. Как вы на это смотрите?

– Это неправильно, так не следует делать. По этому поводу мы на форуме имамов специально приняли такие документы, как «Культура посещения кладбища», «Культура поминальных мероприятий», основная цель которых – создать соответствующий шариату этикет и культуру организации поминальных мероприятий, посещения кладбищ и могил.

К сожалению, иногда некоторые люди действительно тратят много денег на похороны и поминки, и делают то, чего не требует шариат.

В качестве альтернативного решения этой проблемы недавно мы во всех областных центральных мечетях открыли центры религиозно-ритуальных услуг, которые оказывают максимальную помощь скорбящим. Здесь предусмотрены все необходимые условия для мусульманского захоронения.

Богословы ислама и имамы всегда призывают людей избегать расточительства при проведении поминальных трапез. Эту инициативу также поддерживают представители общественности и интеллигенция нашей страны.

– Что вы можете сказать о культуре проведения таких торжественных мероприятий, как свадьба или той?

– К сожалению, мы видим, что сейчас у людей сильно меняются культурные ценности, что отражается и на проведении таких торжественных мероприятий. Многие стали забывать достойные традиции и культуру своего народа. Взамен приходят какие-то непонятные, лишенные духовности и истинной красоты «новшества», которые не находят поддержки со стороны представителей традиционных религий и старшего поколения. Поэтому мы совместными усилиями должны доводить до молодых людей непреходящие ценности, культуру, добрые обычаи и традиции нашего народа.