Верховный муфтий обратился к предпринимателям Казахстана по случаю Рамазана
Фото: muftyat.kz
Верховный муфтий и председатель Духовного управления мусульман Казахстана (ДУМК) Наурызбай кажы Таганулы выступил со специальным обращением к предпринимателям страны по случаю священного месяца Рамазан, сообщает Zakon.kz.
Он призвал их внести свой вклад в такие благотворительные акции, как "Рамазан қоржыны", "Рамазан сыйы", "Рамазан тәттісі" "Жомарт жұма".
"Призываю предпринимателей максимально снижать цены на социально важные продукты питания. Хотим подчеркнуть, что поминальные обеды, которые возможно совпадут с постом, желательно проводить во время вечернего разговения", – сказал Наурызбай кажы Таганулы на пресс-конференции, которая прошла в ДУМК 5 марта 2024 года.
Также, по его словам, является благим делом предоставлять меню блюд в заведениях общественного питания по доступным ценам.
"Мы также выражаем пожелание, чтобы в магазинах не продавались алкогольные напитки. Призываю вас внести небольшой вклад в строительство таких важных зданий, как дороги, мосты, школы, мечети, медресе, детские сады и спортивные комплексы, которые строятся на общее благо народа".Наурызбай кажы Таганулы
Священный месяц Рамазан в 2024 году начнется 11 марта, а в ночь на 6 апреля – священная ночь Предопределения, 10 апреля – праздник Ораза айт.
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