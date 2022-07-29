Как адаптировать первоклашку к школе – советы педагога

В Казахстане в новом учебном году школы откроют свои двери для более чем 400 тысяч детей. Для них это волнительный этап в жизни, и родители смогут помочь им адаптироваться к новым условиям, если будут придерживаться некоторых рекомендаций специалистов, передает корреспондент Zakon.k

Первый класс школы – один из наиболее важных и трудных периодов в жизни детей. Начало учебного года сильно меняет весь образ жизни ребенка. Теперь вместо беззаботных игр он должен каждый день ходить в школу, систематически и напряженно трудиться, соблюдать режим дня, подчиняться новым правилам школьной жизни, выполнять требования учителя. И ко всему этому нужно приспосабливаться, привыкать. Педагог Лидия Крист

От того, как пройдет адаптация к школе, добавила она, зависит не только дальнейшая успеваемость ребенка, но и вся его будущая жизнь.

Адаптация к школе – это процесс физического и психологического привыкания ребенка к новым социальным условиям в рамках учебного учреждения и переход к систематическому школьному обучению. Длительность периода зависит от многих факторов и в среднем занимает от трех до шести месяцев. Лидия Крист

Что происходит в период адаптации к школе:

значительно повышается нагрузка на организм, особенно так называемая статическая нагрузка. Потребность в двигательной активности остается прежней, а школьные условия требуют много времени находиться в сидячем, неподвижном положении;

от первоклассника требуется значительно повысить уровень внимания и умственного напряжения. Непроизвольное запоминание в игре уступает место целенаправленному обучению за счет усилий воли;

ребенок попадает в новый для себя жизненный уклад. Ему приходится осваивать множество правил поведения образовательного учреждения, которые значительно отличаются от принятых в семье. Особенно это сложно детям, не посещавшим детский сад;

первоклассник оказывается в новом коллективе сверстников и среди незнакомых взрослых, с каждым из которых ему необходимо выстроить отношения, найти свое место в группе.

Что делать родителям:

серьезно отнеситесь к планированию режима дня первоклассника. Прежде всего, он должен быть стабильным. Важно также проследить, чтобы у ребенка было достаточно двигательной активности и возможности отдохнуть, в том числе времени на сон не менее 11 часов. Классическая «продленка» – не лучший вариант для первоклашки, по возможности вторая половина дня должна быть посвящена прогулкам на свежем воздухе, занятиям спортом, спокойному отдыху и играм;

не делайте для ребенка переход слишком резким. Ребенок не может в одночасье превратиться из играющего малыша в прилежного школьника. Еще весь первый год обучения игра остается для ребенка мощнейшим инструментом познания, многие знания первоклассник гораздо лучше усвоит именно в игровой форме. Не возбраняется и брать с собой в школу любимую игрушку, чтобы поиграть на переменах;

поощряйте первоклассника за любые успехи в учебе и других сторонах школьной жизни. Учите ребенка адекватно оценивать себя, сравнивая свои прошлые и нынешние результаты. Подчеркивайте сильные стороны вашего ребенка. Хвалите за конкретные достижения, а не в целом;

активно участвуйте сами в школьной жизни. Очень важно разобраться в том, как проходит школьный день вашего первоклассника, интересоваться всеми мелочами его «новой жизни». Налаживайте взаимодействие с учителем: только совместными усилиями возможно помочь ребенку быстро освоиться в новой роли;

помогите ребенку разобраться со школьными правилами. Расскажите, зачем нужно каждое из них, почему так важно их соблюдать. Школьные звонки, правило «поднятой руки», обращение к педагогу, правила поведения в столовой и многое другое – все это ново для вашего ребенка и может вызвать немалый стресс;

интересуясь, как прошел день, задавайте вопрос не «Как ты себя сегодня вел?», а «Что было интересного?», «Что тебя удивило?», «Что было сложно?» и так далее. Важно, чтобы ребенок делился с вами своими открытиями, успехами, трудностями и сомнениями, а не формальными оценками своего поведения;

помогайте ребенку наладить общение с одноклассниками. Обсуждайте сложные ситуации общения, конфликты, подсказывайте способы подружиться с другими детьми, делитесь собственным детским опытом. Старайтесь не пропускать совместных классных мероприятий;

без серьезных причин не занижайте авторитет учителя в глазах ребенка. Помните, что любовь и уважение к учителю – один из важнейших механизмов, заставляющих первоклассника хорошо учиться;

поработайте над собственными чувствами и ожиданиями. Иногда родители сами «заражают» ребенка своими тревогами относительно школы, формируют напряжение собственными ожиданиями от ребенка, причем как негативными, так и позитивными;

снизьте ценность и важность школьных отметок, то есть показывайте ребенку, что его любят не за хорошую учебу, не за высокие оценки, не за результаты тестов и контрольных, а любят, ценят, принимают таким, какой он есть, безусловно, не за что-то, а вопреки всему.

Начало школьной жизни – очень непростой период для ребенка. Поддержите его, дайте почувствовать поддержку, помощь и полное принятие независимо от того, успешен он на данный момент в школьной деятельности или не очень. Постоянно поддерживайте своего ребенка, и не только и не столько в плане помощи в усвоении учебного материала, сколько в психологическом плане. Ребенок в этот период больше чем обычно нуждается не в прямых указаниях и критике со стороны взрослых, а в одобрении своих пусть даже самых маленьких успехов, в поощрении, в понимании своего состояния и настроения, в поддерживающих посланиях, которые родители передают или нет своим детям в процессе общения. Лидия Крист

В случае, если случится так, что процесс адаптации к школе будет проходить сложно или родители заметят, что не все благополучно складывается у ребенка, педагог советует обратиться за помощью к специалистам. Необходимую помощь и консультацию всегда можно получить у школьного психолога или психолога вне школьного учреждения.