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Рыпакова выступит на Чемпионате мира по легкой атлетике

Легкая атлетика Фото: НОК РК
Объявлен состав сборной Казахстана на Чемпионат мира U-20 по легкой атлетике среди юниоров, передает Zakon.kz

С 1 по 6 августа в Кали (Колумбия) пройдет Чемпионат мира U20 по легкой атлетике среди юниоров. Нашу страну будут представлять четыре спортсмена:

  • Анастасия Рыпакова –прыжки в длину

  • Игорь Косолапов – прыжки в высоту

  • Ясмина Токсанбаева – спортивная ходьба 10000 м

  • Акбаян Нурмамет – бег 1500 м

Напомним, что Анастасия Рыпакова – дочь самой титулованной казахстанской легкоатлетки Ольги Рыпаковой. Пожелаем удачи нашим спортсменам!

Говоря о предстоящем юниорском мировом легкоатлетическом первенстве, президент WorldAthletics Себастьян Коэ отметил, что это важное соревнование.

Лакмусовой бумажкой является то, что происходит на юниорском уровне. И это важно по двум причинам. Прежде всего, вы определяете талант, вы определяете, что нужно этому таланту, чтобы совершить самый трудный путь в легкой атлетике. Любой тренер скажет вам, что выведение юного спортсмена из юношеских разрядов в старшие разряды – самый тяжелый и сложный. Это период, когда у вас самый высокий коэффициент отсева. Одна из отрезвляющих статистических данных заключается в том, что подавляющее большинство спортсменов, которых мы увидим в Кали, которые выигрывают медали на этих чемпионатах, на самом деле даже не попадают в свою взрослую национальную команду через два или три года. Так что эти чемпионаты действительно важны. Если вы помните, мы решили не проводить чемпионаты среди юношей до 18 лет, потому что многие тренеры, многие федерации считали, что это не особенно полезное испытание на этом этапе жизни спортсмена, а юношеские чемпионаты действительно важны.Себастьян Коэ

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