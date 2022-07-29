Срок действия скидочного сертификата для аграриев будет продлен – Сериккали Брекешев

О том, как в Казахстане продвигается цифровизация в геолого-физической отрасли, министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев рассказал в интервью ТРК Президента РК, сообщает Zakon.kz.

Он напомнил, что с января текущего года функции оператора расширенных обязательств производителей (импортеров) переданы в государственную компанию «Жасыл даму». Соответственно, сто процентов акций ТОО «Оператор РОП» принадлежат государству.

Кроме этого, было поручение главы государства по снижению ставок утильсбора. Соответствующий указ Министерства экологии был выпущен 14 мая. Ставки снизили на 50% для автотранспортных средств, сельхозтехники и т.д. Министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев

По словам министра, проблемные вопросы есть и сейчас. Они связаны с информационной системой, в рамках которой выдавались субсидии на сбор и переработку отходов. Сейчас система временно не работает. Идут следственные мероприятия. По их завершении работа будет возобновлена.

Также есть вопрос по скидочным сертификатам. Те, кто сдавал сельхозтехнику на реализацию, получал скидочный сертификат. Временной период действия сертификата ограничен одним годом. Поэтому поступали обоснованные опасения от граждан – сколько будут эти сертификаты действовать дальше. Сейчас мы совместно с Мининдустрии вносим изменения в приказ о продлении этого срока еще на год. Надо лишь немного подождать. Министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев

Министр также отметил, что сейчас делается упор на развитие цифровизации геолого-физической информации и открытие свободного доступа к ней. С 2019 года были проведены тендерные процедуры, определен подрядчик по разработке Национального банка данных минеральных ресурсов РК.

Заказчиком этой информационной системы выступила наша Национальная геологоразведочная компания «Казгеология». Подрядчиком был определен консорциум компаний, лидером которого является компания «Транстелеком». Консорциум состоит из 5 компаний. Каждая занимается разработкой своего компонента. Оцифровка геологической информации планомерно продолжается. Ею занимается РГУ РЦГИ «Казгеоинформ». На сегодняшний день оцифровано 142 тыс. вторичной геологической информации. Министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев

По его словам, эта работа будет продолжаться в рамках совместного проекта с Министерством цифровизации. Это будет называться единой платформой Kaznedra.

Основой будет наша геологическая информация. Туда же со временем будет добавляться система Министерства энергетики и информсистема Министерства индустрии и инфраструктурного развития. В итоге мы придем к полностью автоматизированным процессам. Министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев

Пользователь сможет зайти на интерактивную карту и выбрать интересующее его полезное ископаемое. Узнать, свободно ли оно от недропользования, или любую другую геологическую информацию.

На эту же систему будут опираться и при проведении аукционов, получении отчетности и лицензионно-контрактных условий.