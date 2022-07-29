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В Грузии упал вертолет пограничной полиции, спасавший парапланеристов

Вертолет пограничной службы Грузии рухнул Фото: кадры из видео
В горах Гудаури потерял управление и упал вертолет пограничной полиции Грузии, передает Zakon.kz.

Об этом сообщает грузинский Первый канал.

Вертолет осуществлял спасательную операцию по оказанию помощи потерпевшим крушение парапланеристам.

Телекомпания утверждает, что на борту вертолета находились спасатели и медики. В настоящее время уточняются все детали, и дополнительную информацию Министерство внутренних дел предоставит обществу позже.

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Константин Вноровский
Грузия
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